Código azul en CDMX: Pacientes COVID con pocas probabilidades de sobrevivir, no serán intubados

El incremento de casos de contagio de COVID-19 en la Ciudad de México es una realidad, por lo que ante la falta de insumos y la alta demanda de atención médica llevó a las autoridades de la capital a aplicar el código azul en las instituciones médicas.

Con dicho código se descarta dar atención a pacientes que los paramédicos consideren que tienen pocas posibilidades de sobrevivir.

Los pacientes que serán descartados son aquellos cuya saturación de oxígeno sea menor al 45 por ciento y cuente con alguna comorbilidad, que agrave el padecimiento o sean mayores a 65 años de edad.

Los síntomas que pueden presentar los pacientes con pocas posibilidades de sobrevivir son alta dificultad para respirar, tos, fiebre, así como dolores de cabeza, brazos y piernas.

Estas personas serán llevadas a algún pasillo en el área de urgencias del hospital, donde solo recibirán tratamientos paliativos y no serán intubados.

Los cuidados paliativos que reciben estos pacientes tienen el objetivo de controlar el dolor, limpiar sus secreciones y les ayuda a respirar mejor. Además, se les brinda apoyo para ir al baño y desplazar sus tanques de oxígeno.

?¿Qué es el código azul?

El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) implementó desde mediados de diciembre algunas clasificaciones para determinar los signos vitales de los pacientes, las cuales son: código blanco y código azul.

Un paciente clasificado en el código blanco es aquel que se considera con posibilidades de recuperarse, en tanto el catalogado en el código azul es la persona que su saturación de oxígeno es menor a 45 por ciento, cuenta con diversas comorbilidades o son mayores a 65 años.

Hospitales cuentan con área para “morir dignamente”

De acuerdo con Excélsior un paramédico, que solicitó mantener el anonimato para evitar represalias, explicó que el código azul implica brindar atención médica solo a algunos pacientes, según los recursos con los que se cuenta.

Fue el CRUM el que pidió a los paramédicos clasificar a los pacientes con COVID-19 como “no recuperables”, basándose en dicho código.

“Médicos de la Secretaría de Salud de la CDMX, militares y hasta de los Institutos Nacionales de Salud ya me habían comentado sobre este sistema con un área asignada para ‘morir dignamente’ ya que o las tomas de oxígeno están colapsadas o no hay medicamentos para sedar y para relajar a los pacientes e intubarlos. Este 6 de enero en uno solo de estos hospitales de alta especialidad me comentaron de 30 defunciones, la más alta cifra desde que inició la pandemia”, detalló Xavier Tello, médico y analista en políticas de salud.