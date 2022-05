¿Cómo mantener limpios nuestros celulares en esta época de pandemia?

Los teléfonos celulares son el dispositivo que más utilizan las personas para estar comunicados.

El teléfono es tocado decenas o cientos de veces al día e incluso lo llegamos a compartir con algunas personas, por eso es vital la limpieza de nuestro dispositivo.

Un estudio de la Universidad de Arizona reveló que un teléfono celular, en promedio, tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro.

Además nueve de cada 10 contienen un microbio potencialmente propagador de alguna enfermedad.

¿Pero cómo mantener limpios nuestros dispositivos?

El primer paso es mantener nuestras manos limpias, siguiendo las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud.

Para mantener los teléfonos limpios hay que utilizar una microfibra o franela mojada con una mezcla de, por lo menos, 60% agua y 50% alcohol.

Otra medida que debe ser considerada por los usuarios es conocer si el teléfono cuenta con el certificado IP68 (capacidad de resistencia al agua) y, si la tiene, lo recomendable es lavarlo con agua.

Al realizar la limpieza de nuestros dispositivos, se recomienda tener cuidado con los puertos de carga, de audífonos, bocinas y micrófono, ya que al ser expuestos a una cantidad considerable de líquido, pueden sufrir daños que en muchas ocasiones son irreversibles.

Realizando estas acciones básicas de limpieza, es suficiente para que nuestros dispositivos se encuentren libres de bacterias y virus hasta en un 99.9%, no obstante, no es posible asegurar que remueva el coronavirus COVID-19 ya que aún no se tiene conocimiento total de este virus, sin embargo, para los demás virus y bacterias funciona; es posible remover virus como el de la Influenza H1N1, gripe e incluso bacterias gastrointestinales”, explicó Daniel Aguilar, director de comunicación corporativa de LG México.