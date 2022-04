El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera dando la palabra a las autoridades sanitarias para el informe sobre la pandemia de coronavirus. Además, dijo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informará sobre la situación del covid-19 en el mundo.

Contra grupos violentos, AMLO propone grupo de paz

Tras los destrozos realizados por un grupo de encapuchados ayer en el centro de Ciudad de México, el presidente lamentó los hechos y la actitud de estos grupos que aseguró, que solo buscan la confrontación con la policía; propuso un grupo de paz para neutralizarlos, sin armamento, pero bien protegidos.

«Ayer hubo una manifestación de jóvenes, como unos 100, 150 cuando muchos, e hicieron destrozos y no internado la policía de la ciudad porque la jefa de gobierno está actuando con tolerancia y no cayendo en la provocación pero sí cometen abusos porque saquean comercios, por eso yo no les llamo anarquistas, qué tienen que ver estos grupos con Ricardo Flores Magón, y golpean a reporteros, agreden; hay que buscar una forma también que no les dé motivo para acusar al gobierno de represo porque nosotros no somos represores porque provocan y provocan porque quieren que haya encontronazo pero hay que buscar la manera, crear una especie de grupo de paz sin armamento, nada más bien protegido porque luego la policía tiene instrucciones de no responder y los agreden fuerte; llevan palos con clavos a veces y pues es una provocación y muchos policías también golpean y también está mal. Es un asunto que hay que atender bien, hay que pensarlo porque es una actitud muy provocadora».