Cuales son las causas del dolor de estómago

Son muchas las causas que pueden provocar dolores estomacales como, una infección o problemas digestivos o musculares.

Incluso las molestias pueden provenir desde otra zona del organismo, como el tórax o la región pélvica o ser consecuencia de una infección generalizada como la gripe o faringitis por estreptococo.

A menudo las denominadas gastralgias son difíciles de diagnosticar porque pueden obedecer a infinidad de causas, desde problemas digestivos o musculares hasta un ataque cardíaco o el cáncer, y pueden originarse en diferentes órganos, como los pulmones o el corazón.

No obstante, la mayoría de los dolores abdominales, que se calcula que sufren una de cada cuatro personas en el mundo a lo largo de su vida, suelen relacionarse con una serie de trastornos digestivos, como:

-Inflamaciones del estómago

-Intestinos

-Apéndice

-Úlcera péptica

-Excesos de comida o bebida

-Acidez gástrica

-Síndrome del Intestino Irritable que ocasiona diarreas y estreñimiento

En la mayoría de los casos el dolor que se siente en el área abdominal, estomacal o ventral, situada entre el pecho y la ingle, no reviste gravedad, pero a veces es una señal de alarma que obliga a acudir al médico.

Según los expertos, si el dolor abdominal es leve, remite y no reaparece, no hay que darle mayor importancia, pero si es agudo, va a peor y no cede con el paso de las horas, hay que acudir al médico o a un centro sanitario, sin perder tiempo ni esperar a que se reduzca espontáneamente.

ACTUAR CON URGENCIA

En estos casos urgentes, el dolor puede ser síntoma de un problema orgánico severo, como un retorcimiento de un asa intestinal, la perforación del estómago o una trombosis o coágulo en los vasos de la región digestiva.

Otro síntoma que hace aconsejable ir al médico sin dilación son los vómitos que acompañan a ciertos dolores abdominales y pueden relacionarse con una oclusión intestinal, un cólico biliar o una úlcera gastroduodenal.

Si el dolor es crónico, va y viene, desaparece y reaparece días después, también conviene acudir a la consulta médica para averiguar a qué se debe.

Además de los trastornos más frecuentes, como la apendicitis, la gastroenteritis o la menstruación, existen otras causas de dolor abdominal, como:

-Enfermedad inflamatoria intestinal

-Intolerancia a la lactosa

-Cálculos biliares que los cuales producen molestias localizadas arriba y a la derecha, de una intensidad media y aunque pueden llegar a ser intensas

Cómo norma general, hay que acudir a un servicio médico de Urgencias si se padece un dolor abdominal fuerte y repentino, fiebre junto con el dolor, molestias en el tórax, el cuello o los hombros, vómitos o heces con sangre, un abdomen rígido o duro y sensible al tacto o incapacidad de evacuar.

También hay que acudir al médico si aparecen síntomas como:

-Distensión abdominal que dura más de dos días

-Diarrea de más de 5 días de duración

-Molestia abdominal que dura una semana o más

-Micciones urgentes o muy frecuentes

-Pérdida de peso inexplicable

-Dolores localizados en los omóplatos y acompañados de náuseas, que se producen durante un embarazo en curso o posible, o que empeoran al tomar antiácidos o comer algo, también hacen imprescindible consultar al médico para descartar trastornos orgánicos severos.

Con información:mundosano.com