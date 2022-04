Cubrebocas no funcionan para proteger contra virus

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a partir de hoy a las 19:00 horas será la conferencia de prensa de parte de las autoridades de Salud que darán información sobre la situación del coronavirus en México.

«Este fin de semana se acordó que se informará aquí y a petición de los medios se va a seguir informando a las 7 de la noche para que no salgan tan tarde. Cambie el horario, pero seguimos informando. La mañanera es la mañanera».

Peso se ha mantenido estable

El Presidente auguró que la economía se mantendrá estable a pesar de la epidemia del coronavirus; así mismo señaló que el peso se ha depreciado, «pero estaba bastante apreciado».

«Creo que ha resistido nuestra economía sobre todo el peso, aguantó esta primera etapa de propaganda sobre el coronavirus. Ha habido una depreciación, pero estaba bastante apreciado.

«Van a estar tranquilos los mercados, ese es mi pronóstico, en México no vamos a tener problemas mayores».

«No hay impunidad, no es el tiempo de Calderón»

En referencia del asesinato de la niña Fátima, el Presidente dijo que este caso ni en otros habrá impunidad, ya que se trabaja para esclarecer los crímenes, pues no es el tiempo de Calderón, en donde el secretario de Seguridad era Genaro García Luna; aseguró que el gobierno no espía a sus opositores y que estos pueden hablar con tranquilidad.

«Son crímenes horrendos, que duelen mucho y que genera preocupación, pero no hay impunidad, el que la hace la paga, no es de que se comete un crimen y hay impunidad puede ser que lleve tiempo, pero se trabaja todos los días para el esclarecimiento de crímenes, y no hay impunidad, no es el tiempo de Calderón, en el que el secretario de seguridad era García Luna, para que se estén quietos los conservadores».

«Nosotros no estamos escuchando conversaciones de opositores o periodistas, puede hablar con tranquilidad, eso ahora nos permite que la inteligencia se dedique al trabajo de esclarecer crímenes a lo que tiene que estar dedicada la inteligencia y es bueno el trabajo que ha desarrollado».

‘Cachitos’ para rifa de avión, en proceso de distribución

El mandatario informó que en los próximos días informará cuándo comenzará la venta de los ‘cachitos’ de lotería para la rifa del avión presidencial

«Esta el proceso de distribución, pronto daremos a conocer cuándo empieza la venta al público, todavía no lo queremos hacer porque queremos que estén distribuidos los boletos; yo creo que esta semana, a los mejor mañana les informó, porque hay muchos amigos, billeteros».

A oposición, «no los calienta ni el sol»

«Sufrimos desgastes», afirmó el Presidente al referirse a las reformas que ha implementado a las reformas en contra de la corrupción que ha impulsado su gobierno.

«A cerca de mi popularidad, vamos bien, la gente nos está apoyando, también sufrimos desgastes; imaginen enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol y están desquiciados; no les gusta que se haya terminado con la condonación de impuestos, no les gusta que se considere delito grave la facturación falsa, que se haya aprobado la extinción de dominio. No les gusta el instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado; no les gusta que la corrupción sea delito grave».

Descarta suspender mañaneras

El Presidente descartó la posibilidad de sus pender su conferencia matutina; afirmó que su gobierno ha resistido sin pagar publicidad oficial. «¡No; brincos dieran! (descartar la mañanera). No pagamos publicidad en la telera, en la radio, en los periódicos.

Sí hay compra de espacios, pero no como era antes. Si no tuviéramos esto, me boca bajean, nos tumban. Tenemos que estar informando a la gente; quien me ha sacado adelante en los momentos más difíciles, el pueblo.

«Por eso la mañanera, y la importancia de la red, las benditas redes, porque ya son otros los medios de comunicación, ya no es que una lanzada en medios va a tumbar a un gobierno porque ahora la gente tiene información. A nosotros en la oposición nos tenían bloqueados, nos rodeaban, eran un cerco informativo».

5 casos de coronavirus confirmados en México

En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que hasta el momento se tienen confirmados 5 casos de coronavirus en México. Señaló que uno de los casos es relevante ya que se detectó gracias a los estudios de contacto de los contagiados, se trata de dos estudiantes que asistieron de intercambio a Italia.

«Tenemos 5 casos confirmados y un caso que hemos considerado como un portador asintomático. El caso de Chiapas lo descubrimos a partir del estudio de contacto, las chicas que regresaron de la misma experiencia de viaje académico. Las personas las estamos encontrando con el estudio de contacto. Cuando más oportuno es el estudio más efectivo es el resultado».

López-Gatell afirmó que México cuenta con todos los recursos necesarios para hacer frente a una posible epidemia del coronavirus.

«En México existen los recursos técnicos científicos y de infraestructura para manejar esta epidemia. No cumple los criterios para considerarse una emergencia. Se puede convertir en epidemia cuando tiene mortandad muy alta y afecta a ciertos sectores que pudieran afectar la funcionalidad social».

Cubrebocas no funcionan para proteger contra virus

Hugo López-Gatell afirmó que las compras de pánico sólo propagan el miedo entre la población, esto en referencia a la alta demanda de cubrebocas.

«Los cubrebocas convencionales no sirven para protegernos, no inhiben que yo pueda contraer 100 o 200 virus que existen, comprar estos productos es parte del mecanismo de defensa de la población, pero no hay evidencia científica que realmente sirvan; lo que si sirve, quien esté enfermo, se ponga uno, pues cuando le venga el estornudo será fácil se tape».

Etiquetado de alimentos, aún se trabaja en implementación

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que se mantienen al tanto sobre el proceso de implementar el etiquetado de alimentos, pues dijo que el gobierno también está concentrando en atacar la epidemia de obesidad y diabetes en México.

«El gobierno está atento a lo del coronavirus y a lo que el etiquetado de alimentos se refiere; no vamos a abandonar en trabajar en contra de la epidemia de obesidad y diabetes y enfermedades del corazón».

Vía: Milenio