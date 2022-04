Día de la Mujer Mexicana; Ingrid, Abril y Lesvy los nombres que nos hacen sangrar

Ellas fueron víctimas de feminicidio, así como otras 809 mujeres en México dejaron de existir por la violencia de género.

Este 15 de febrero se conmemora el Día de la Mujer Mexicana, fecha en la que madres, hijas y hermanas han tomado las calles, para gritar ¡nos están matando y nadie hace nada!

El feminicidio de Ingrid, que debido a la filtración de las imágenes, se convirtió en una lucha por la dignidad y la justicia, ha hecho más honda aún la herida que sangra sin cesar. La joven de 25 años murió desollada a manos de su pareja sentimental.

El principal sospechoso de orquestar el feminicidio de Abril es su exesposo, a quien ya había denunciado por agresiones y violencia, él no se le podía acercar por orden judicial y aún así posiblemente logró arrancarla de la vida de sus hijos.

El novio de Lesvy está preso por su feminicidio, esto gracias a las movilizaciones, a las pintas, al que ¡qué arda todo!, porque para las autoridades, la joven se había suicidado en una cabina telefónica.

Ellas, “el sexo débil” están en la calle, para pedir justicia, que es lo único que aún se le puede ofrecer a Ingrid, Abril, Lesvy, Fátima, Verónica, Diana, Karla y a las miles de muertas que hoy no conmemoran el Día de la Mujer Mexicana.

Honrar su memoria y pedir ¡ni una menos!

Las mujeres mexicanas exigen, piden gritan, pintan y cantan. Alzan la voz para que no las maten, para que no las violen, para que no las violenten, para que no las acosen, para que no las releguen, para que no las discriminen, para tener salarios justos, trato digno y sobre todo para ser escuchadas.

