El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera haciendo referencia al Halconazo; la represión violenta de estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1970; el mandatario se pronunció en contra de cualquier tipo de violencia para dirimir las diferencias.

“El día de hoy vamos a recordar el hecho histórico, lamentable, de la represión del 10 de junio de 1971 para que no olvidemos y nunca jamás se reprima en México. No a la represión, ni a estudiantes ni a ningún ciudadano. No a las desapariciones forzadas, no a las masacres, no a la violencia; el que podamos resolver las diferencias de manera pacífica siempre y que no se utilice al Estado, a las fuerzas de seguridad del Estado, para reprimir al pueblo; y actuar con prudencia siempre; no sacar los afanes autoritarios; eso no resuelve los problemas, al contrario, los complica”.

Difusión de documentos del BOA “no afecta nada”, dice AMLO

El Presidente aseguró que es legítimo ser opositor al gobierno, y quien no forme parte del Bloque Opositor Amplio no tiene nada de qué preocuparse; dijo que difundió los documentos porque la política es un asunto de todos.

«No afecta nada, el que no tiene injerencia en ese asunto pues qué le preocupa. Yo lo di a conocer porque me lo entregaron y mi pecho no es bodega; qué voy andar guardando los documentos, porque además la política es asunto de todos, tengo que estar informando a la gente constantemente, y es conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano. Lo que no debe existir es la hipocresía, como van a ponerse caretas y aparentar algo que no lo son, no son liberales, son conservadores; fuera máscaras, además no tiene nada de malo.

«No nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación y del cambio de política económica, eso es normal en una democracia. Cuál espionaje ya no hay. Ya no hay espionaje, si no son tiempos de García Luna».

Explica obtención de documentos del BOA

El mandatario dijo que hay muchos ciudadanos que por necesidad trabajan con los grupos de la oposición, pero que son simpatizantes de su gobierno; esto ante la pregunta de cómo habían llegado los documentos del Bloque Opositor Amplio a Palacio Nacional.

«La oposición se propone eso (deponerlo), lo que está en el escrito es un objetivo que tiene los opositores, pero es legítimo, lo único es que se conducen de manera encubierta y yo hasta me divierto dando a conocer esto porque se tapan tanto que piensan que nadie lo va a saber, en México ya las cosas se saben antes de que sucedan, todo se sabe. Los mismos que trabajan con ellos son simpatizantes, pero esto siempre ha sido así; sus choferes, sus trabajadoras domésticas, sus profesionales; hay mucha simpatía por el movimiento nuestro, y hay gente que por la necesidad tiene que trabajar en estos grupos porque tiene que tener ingresos, pueden vender su trabajo, pero no su consciencia, por eso nos hacen llegar todo esto, pero repito, es legítimo. Ya lo dijo el presidente del PAN, quieren ganar el congreso y quieren aliarse todos».

Muestra indicadores económicos; confía en la recuperación

En cuanto a recaudación todavía estamos en términos cuantitativos arriba de lo que se recaudó el año pasado, si consideramos el periodo del 1 de enero al 8 de junio del año pasado y se compara con el mismo periodo de este año. En ingreso tributarios tenemos alrededor de 50 mil millones de pesos adicionales y el total de ingresos 35 mil millones, en términos cuantitativos; si hablamos en incremente en términos reales, en términos reales tenemos 0.9 de incremento.

«Estamos tocando fondo con la crisis, sin embargo, con la recaudación de impuestos, en el ISR, tenemos 1.3 por ciento de aumento. Y en IVA tenemos un aumento del 0.5 por ciento».

«En cuanto a el peso, poco a poco se ha ido recuperando nuestra moneda, ya sabemos, estábamos en el primer lugar entre las monedas del mudo que más se habían apreciado hasta febrero, sin embargo, con la crisis se presentó una depreciación que al día de hoy es de -7.6 por ciento desde que llegamos al gobierno».

Sector informal, el más afectado con la crisis

«El daño mayor lo hay recibido la economía informal, mucha gente que vive al día; por eso se está apoyado con los créditos y con todos lo programas sociales, con esta estrategia de apoyar de abajo hacia arriba; proteger el 70 por ciento de la población, garantizando cuando menos un apoyo a 25 millones de familias, sin dejar de entender al 30 por ciento de mexicanos que tiene más ingresos».

AMLO pide ir retomando actividades gradualmente y con seguridad

El Presidente dijo que al igual que la minería, la industria automotriz y la construcción, se debe ir retomando de actividades de manera paulatina.

“Algunos analistas hablan que va a ser como una L, que caímos y que vamos a estar en el fondo durante algún tiempo. Mi pronóstico es que va a ser una «V», caímos, tocamos fondo y vamos para arriba; tenemos por eso, con cuidado, siguiendo los protocolos de salud, ir abriendo, así como se abrió la minería, la industria automotriz, la construcción, ir poco a poco con otras ramas de la economía, el turismo, en su momento restaurantes, los centros comerciales, ir abriendo poco a poco con las recomendaciones de los especialistas en salud, ir saliendo. No podemos quedarnos solo en nuestras casas, si no tenemos necesidad pues quedarnos, la población mayor, los adultos mayores, ancianos respetables, cuidarlos, ahí sí cuidarlos como ha venido sucediendo que se les cuide; quienes padecen de enfermedades crónicas a cuidarse”.

Garantiza agua para productores de Chihuahua

El Presidente dijo que hay presiones políticas para que México suspenda el agua que desde hace 80 años suministra a Estados Unidos, negó que esto suceda porque es un convenio suscrito, y que las presiones son de parte de quienes buscan un cargo público.

“Estamos en Chihuahua abriendo presas para pagar una cuota que se tiene por un convenio con Estados Unidos, es un convenio que se suscribió desde los años 40 del siglo pasado y corresponde ahora entregar agua.

“Agarran de bandera algunos que quieren ser diputados que no se permita que se cumpla con el compromiso de entregar el agua, si no cumplimos con ese compromiso hay sanciones, donde salen perjudicados los mismos productores porque si nos cierran la frontera o hay aranceles porque no se cumple con un tratado internacional, eso nos afecta pero como hay elecciones en Chihuahua ahí andan aprovechándose de la circunstancia, entonces qué hacemos dialogando explicando, aprovecho para decirles a los productores que no se van a quedar sin agua y nosotros no podemos incumplir un acuerdo internacional y que además se ha venido cumpliendo desde hace 80 años”.

Sobre muerte de George Floyd; “estoy en contra del racismo”, dice AMLO

El Presidente rechazó posicionarse sobre los disturbios en Estados Unidos a causa de la muerte de George Floyd a manos de la policía, debido a su política de no intervención y a la autodeterminación de los pueblos, sin embargo, señaló que está en contra del racismo y la discriminación en donde quiera que se presente.

“Estamos en contra del clasismo, del racismo, de la xenofobia de la discriminación donde quiera que se presente; en el caso de los dirigentes que han luchado por la igualdad desde luego es admirable lo que hizo Martin Luther King, un gran dirigente mundial, como Mandela, como Gandhi, como todos gigantes defensores de derechos civiles y las libertades.

“No puedo opinar más porque no debo hacerlo, por nuestra política de no intervención y la autodeterminación de los pueblos, pero estoy en contra del racismo y discriminación en donde quiera que se presente”.

Vía: Milenio