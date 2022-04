Diputados lanzan enérgico llamado al Senasica

M de R / Diario Multimedia

La Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados denunció la falta de atención por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), esto tras la ausencia de Javier Trujillo, titular de Senasica, a una reunión programada.

El objetivo de dicha reunión era hablar sobre el contrabando de miles de reses provenientes de Centroamérica, ante los problemas sanitarios.

Exigieron que se respete el acuerdo México-Guatemala, y que se cumplan las reglas de sanidad e inocuidad en el ganado extranjero, para así no afectar la ganadería mexicana.

“Es preocupante el desinterés que Senasica ha mostrado por el contrabando de miles y miles de reses de Centroamérica que ponen en riesgo la ganadería en México”, expresó uno de los integrantes de la Comisión, luego de que ésta no asistiera a una reunión que tenían pactada.

“Tenemos muchos problemas sanitarios en México, hay muchísimo ganado introducido ilegalmente, y hoy teníamos una reunión con gente de Senasica y no se presentaron. ¿No les parece desolador?”, dijo en video Eduardo Ron Ramos, presidente de la Comisión de Ganadería.

“Nosotros pedimos y exigimos que haya control, como lo prometieron en un tratado entre México y Guatemala, pedimos que se respete. Que no entren (a México) animales enfermos, y que se utilicen los patios cuarentenarios y que, posteriormente, si no cumplen las reglas de sanidad e inocuidad, que no entren al país, porque eso afecta a la ganadería mexicana”, indicó otra diputada.