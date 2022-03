Disminuyen 70 por ciento hospitalizaciones por COVID-19 en Nueva York

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó este martes que la cifra de pacientes con COVID-19 recientemente hospitalizados en el estado ha caído más de 70 por ciento desde el inicio de abril.

De acuerdo con los datos comunicados por el gobernador, el número de nuevos ingresos al hospital en las últimas 24 horas fue menos de mil por primera vez en más de un mes. El 7 de abril se alcanzó el pico máximo en las hospitalizaciones, con más de tres mil.

Las cifras muestran que el brote de coronavirus podría estar disminuyendo en el estado. Además, la curva de muertes por COVID-19 se ha mantenido plana en los últimos tres días, dijo Cuomo.

En las últimas 24 horas murieron 335 personas en el estado, la cifra más baja del mes, mientras en la jornada previa se reportaron 337 y el domingo 367. Fue este día cuando por primera vez en el mes Nueva York registró menos de 400 muertes diarias.

No obstante, el gobernador expresó que aún no termina la “pesadilla”. Sobre las 335 personas muertas en el último día, Cuomo dijo que “ésta es la peor noticia. Todos los días, creo que tal vez hoy es el día que terminará la pesadilla, pero no es así”.

Con la disminución en la cantidad de decesos, el gobernador proyectó el domingo el inicio de la reapertura de ciertos negocios para mediados de mayo. Este martes, Cuomo dijo que medirá dos datos clave para evaluar si es posible esta reapertura.

El primero es que los hospitales no superen el 70 por ciento de su capacidad. El segundo es la tasa de transmisión del virus, cuya velocidad no debe incrementarse o la entidad podría “estar en problemas”, precisó.

Los trabajadores esenciales del estado tienen una tasa de infección más alta al ponerse en peligro, informó el gobernador. “Queremos asegurarnos de que tengan las pruebas para que tengamos un sistema de alerta anterior”, expresó Cuomo.

Con información de Notimex