El virus en una semana te consume, dice Mariana Arceo

A la pentatleta mexicana, Mariana Arceo, ya sólo le quedan tres días de completo aislamiento, luego de haberse recuperado del coronavirus. De cualquier manera, la deportista deberá tomar las mismas medidas que el resto de la población para evitar una recaída.

Desde Cuautla, Morelos, donde permanece en cuarentena, Mariana se dio tiempo para platicar en entrevista con Grupo Imagen Multimedia y expresó su preocupación por la gente que “no dimensiona” la enfermedad.

A mí sí me da mucho miedo que, por culpa de unos, vayan a perder muchísimas personas que sí se están cuidando. La verdad sí tengo miedo porque la gente no lo cree. El virus en una semana te consume, a mí en una semana me hizo una neumonía que solamente por mí sistema pulmonar que tengo tan grande, fue que la libre”, manifestó mediante una videollamada.

A través de su fundación, Mariana continúa recaudando fondos para apoyar la lucha contra el llamado Covid-19.

“Ahorita estoy invitando a la gente para que se sume a la fundación, a partir de un peso, en especie. Todo es bien recibido y todo será bien dirigido. Quiero compartirles la gran noticia de que un grupo de empresarios, que forma “Darle un respiro a México”, me acaba de donar 50 mil caretas para proteger”, contó la pentatleta, quién