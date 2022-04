Empresas podrán comprar vacunas contra COVID-19 en el extranjero y venderlas: AMLO

El gobierno federal no impedirá que las empresas particulares compren la vacuna contra COVID-19 en el extranjero y la vendan en México, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras informar que en la segunda quincena de enero iniciará la inmunización a los adultos de 100 a 90 años de edad.

En un mensaje de casi 10 minutos difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo federal aclaró que su gobierno cuenta con un fondo de 32 mil millones de pesos para adquirir las dosis antiCovid, con el fin de garantizar que todos los mexicanos sean vacunados de manera gratuita y universal.

“Nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna, que se compre afuera, lo que sí estamos haciendo es comprando toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita, nada más que en su momento», dijo.

“Yo tengo dinero y voy a vacunarme primero, o yo soy político, soy influyente, no, eso no, así no es la cosa, es para todos”, aseveró al subrayar que avanza el Plan Nacional de Vacunación, cuya prioridad son los médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza de los hospitales que tienen contacto con gente contagiada por coronavirus.

El primer mandatario estimó que 750 mil trabajadores del sistema nacional de salud estarán vacunados a más tardar en marzo con un millón 400 mil vacunas de Pfizer.

Dijo que para el mes de enero de 2021 ya se cuente con la vacuna de la farmacéutica china CanSino, con la cual comenzará la aplicación de las dosis a los adultos mayores de 100 a 90 años, estén donde estén, “y si no pueden salir de sus casas vamos a ir a vacunar hasta allá”.

Agregó que la población de 90 a 65 años tendrá el mismo mecanismo que se pone en práctica para la entrega de pensiones, donde a los que viven en las zonas más alejadas irá una brigada y se les aplicará de manera directa.

Luego, expuso López Obrador, seguirán los de 60 a 50 años, enfermos crónicos, hipertensión, diabetes, obesidad, y después el resto del pueblo. Pero también se va a contemplar de manera especial la vacunación a los maestros de todo el país, para que en los estados donde haya semáforo verde, ya se reinicien las clases presenciales.

“Y ya todos los maestros estén vacunados, protegidos, pero los abuelos, los papás de los niños ya estén vacunados, y los maestros también, y evitemos contagios y riesgos”, enfatizó.

Insistió en que la aplicación de las dosis antiCovid se hará de manera universal, «ricos, pobres, lo único que se va a cuidar es que no haya influyentismo y se respete el programa», aseguró.

«Primero los médicos que están salvando vidas en los hospitales COVID, enfermeras, trabajadores de la salud; segundo, adultos mayores, estén donde estén, vivan en las Lomas de Chapultepec o en San Pedro Garza García, Nuevo León, o en la Lacandona o la Tarahumara, mujeres y hombres ancianos respetables», dijo el Jefe del Ejecutivo federal.

Con información de La Razón.