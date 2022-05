El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia mañanera desde Palacio Nacional anunciando nueva información sobre uso de facturas falsas para defraudar al fisco.

«Vamos a informar sobre la acción que se está llevando a cabo y se va a intensificar en contra de los llamados factureros, estos que se han dedicado por años, cuando menos de 10 años a la fecha, a defraudar a la Hacienda publica mediante el mecanismo de utilizar facturas falsas para no pagan impuestos o no pagar completos sus impuestos; es un gran fraude que se toleraba, una especie de huachicol, pero con relación a lo fiscal».

Tras el informe de Raquel Buenrostro, directora del SAT, dijo que se denunciará a 43 empresas que han emitido facturas por 93 mil millones de pesos. En estas operaciones participaron 8 mil 212 personas entre físicas y morales.

Violencia en San Mateo del Mar, por diferencias políticas

El Presidente dijo que los hechos violentos en el municipio ubicado en el Istmo son productos de las diferencias entre comunidades por quién asume la presidencia del ayuntamiento.

En elecciones, si hay delitos AMLO denunciará

El presidente dijo que al INE le corresponde por ley vigilar y organizar las elecciones, sin embargo, dijo que si conoce de algún hecho ilícito como la compra de votos, lo denunciará.

«Legalmente al INE le corresponde pero el presidente de México puede opinar y ejercer su derecho de manifestación como cualquier ciudadano, entonces si yo me entero de que están comprando votos, de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer a un partido o candidato, como cualquier ciudadano, estoy obligado a denunciarlo; si conozco de un acto ilícito no voy a ser tapadera; ellos hacen su trabajo y yo como ciudadano y presidente que quiero que en este país no haya fraudes ni simulación, y que se respete la voluntad del pueblo. Voy a garantizar el voto libre, elecciones limpias y libres, es un compromiso, no sé por qué se molesta el presidente del INE. Todos debemos ayudar a denunciar su sabemos de un fraude. Y recordar que ahora existe la procuraduría electoral y es delito grave el fraude. Vamos a estar vigilantes los ciudadanos. Ya no es el arreglo en lo oscurito para que se le dé la candidatura a un personaje a fin al régimen aun sin que cumple los requisitos».