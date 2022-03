El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el informe semanal sobre los precios de las gasolinas, acompañado del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield. También, dio a conocer los avances de la refinería en Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía y adelantó que a partir del próximo lunes se proyectará en La Mañanera el video sobre las obras del Tren Maya y en 15 días del ferrocarril del Istmo.

«Ya el lunes próximo lunes vamos a agregar el video del avance en las obras del Tren Maya y en 15 días se agrega también sobre el avance en la construcción de ferrocarril del Istmo y los puertos», comentó.

Pista militar e instalaciones de base aérea en Santa Lucía, en febrero de 2021

Aseveró que se prevé inaugurar en febrero de 2021 la pista militar y las instalaciones de la base aérea del aeropuerto en Santa Lucía y reiteró que en marzo de 2022 se inaugurarán las obras completas.

«Puedo adelantarles que en febrero del año próximo estamos inaugurando ya la pista militar y las instalaciones de la base aérea, como una primera etapa, y el 21 de marzo del 22 se inaugura completo el aeropuerto», agregó.

En vacuna contra COVID-19 no debe haber ideologías: AMLO

López Obrador dijo que en el tema de la vacuna contra el covid-19 no debe haber ideologías, pues la salud es primero. Además, indicó que su gobierno se está preparando para que «en la Cofepris no haya demoras, no haya obstáculos, cuidando la calidad, que no se pierda tiempo, que se hagan las dos cosas a la vez, que nos cercioremos de que es efectiva la vacuna y que lo hagamos rápido, lo más pronto posible para que comience su fabricación tanto en Argentina como en México».

«En este asunto tan importante no debe de haber ideologías, hay desde luego ideas, pero la salud es primero», declaró.

Si vacuna rusa contra covid-19 es eficaz, seré el primero en aplicármela: AMLO

El Presidente aseguró que si la vacuna contra covid-19 de Rusia da resultados eficaces, entonces él sería el primero en aplicarse la dosis, «para que no quede duda de la importancia que tiene para nosotros, yo sería el primero en dejarme vacunar, porque me importa mucho».

«Si en Rusia, en China, se tiene primero la vacuna y se demuestra que es eficaz para salvar vidas, de inmediato establecemos comunicación; yo hablaría personalmente con el presidente de China, con el presidente Putin, para que se tenga la vacuna y lo mismo en el caso de Estados Unidos. Si vemos que da resultados, que es eficaz, establecemos comunicación y si hay disponibilidad, adelante», detalló.

AMLO: no se perdió inversión extranjera

El mandatario destacó que no se perdió inversión extranjera ante la caída de la economía derivada de la crisis por coronavirus, «ayer se dieron a conocer los datos sobre inversión extranjera y nos fue muy bien, no se perdió inversión extranjera a pesar del covid-19. Se pensaba que con la caída de la economía iba a dejar de llagar inversión extranjera y no fue así, estamos igual que en el semestre anterior, es decir, lo mismo que el año pasado, no hubo un efecto negativo, severo, por la pandemia».

«Caso Lozoya, asunto de interés público»

Puntualizó que el caso de Emilio Lozoya, es un asunto de interés público, por lo que reiteró su petición a la Fiscalía General de la República (FGR) su petición para revelar video presentado por el ex director de Pemex, «sí hay que guardar los requisitos del debido proceso, pero considero que se trata de un asunto de interés público nacional, entonces se debe de conocer toda la denuncia del señor Lozoya, todos los mexicanos deben saber qué fue lo que denunció el señor Lozoya».

«Complejo Etileno XXI se tiene que cancelar por ser un contrato leonino»

López Obrador afirmó que el contrato del Complejo Etileno XXI «se tiene que cancelar, es mi opinión, por ser un contrato leonino, se tiene que revisar y también en este caso, es importante ya que se conozca».

Los mejores docentes darán clases en educación en línea: AMLO

Resaltó que ante el regreso a clases el 24 de agosto, serán maestros quienes den las clases a través de los canales de televisión, «acerca de los maestros no son conductores de televisión porque ellos no podrían hacerlo porque tienen otras ocupaciones, ademas dar clases es algo especializado, no es como ser presidente o ser periodista, se requiere ser maestro o maestra».

«¿Entonces quiénes van a dar clases? Maestras y maestros, eso sí muy buenos, no siempre, pero de los mejores maestros de literatura de México van a estar ahí, se les va a invitar, de física, de biología, de matemáticas», añadió .

Con información de Milenio