El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en La Mañanera que se estableció un diálogo entre los sectores obrero y empresarial para llevar a cabo un acuerdo sobre el outsourcing y el reparto de utilidades, por lo que pidió al Congreso esperar para discutir el tema.

De acuerdo con la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Luisa María Alcalde, entre los acuerdos está la solicitud al Congreso para que la discusión de la iniciativa se posponga a febrero de 2021 «que se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse».

Es justo y necesario que se aumente salario mínimo, dice AMLO

El mandatario aseveró que ya se dialoga con el sector privado sobre el aumento al salario mínimo, «es justo y necesario que se aumente lo más posible el salario mínimo porque se deterioro mucho».

«Acabo de ver unas gráficas sobre el salario mínimo en México conforme a otros países y es una vergüenza en América Latina es el más bajo», agregó.

AMLO afirma que su gobierno no tiene una oposición fuerte

Aseguró que su gobierno no tiene una oposición fuerte, por lo que calificó las diferencias con los gobernadores de la Alianza Federalista como algo «consustancial a la democracia; no se puede gobernar a partir del chantaje, vamos a entendernos».

«La verdad es que no tenemos una oposición muy fuerte, además los conservadores han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia, entonces no hay nada que temer, tiene que haber oposición si no sería una dictadura, no habría democracia, es legítimo que haya gobernadores que están en contra de nosotros, como es el caso del gobernador de Jalisco, de Nuevo León, de Tamaulipas y otros, es normal, es consustancial a la democracia», detalló.