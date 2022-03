Estamos en un buen lugar en Canadá por T-MEC: Economía

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Tomateros de Culiacán por su triunfo en la Liga Mexicana del Pacífico, así como a los aficionados al béisbol en Sinaloa.

«Felicito a los Tomateros que ganaron ayer la final de la serie del Pacífico y también felicitación al equipo de Mazatlán porque venía de abajo. No les puedo decir cuántas carreras porque fueron muchas, eso es lo que se conocía antes como paliza. Es muy importantes que haya afición por los deportes», dijo en conferencia matutina.

Segob ya atiende caso de niños en policía de Guerrero

Informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya atiende el caso de los 19 niños que fueron reclutados por la policía comunitaria en Chilapa, Guerrero, y recordó que su gobierno trabaja en quitarle «a la delincuencia organizada la posibilidad de que usen a los niños y jóvenes».

«Estamos participando, la Secretaría de Gobernación está atendiendo este asunto, estamos atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia. Vamos al fondo y en la estrategia lo básico es mantener la integración familiar», agregó.

Darán a conocer padrón de programas sociales

Adelantó que entre abril y mayo se dará a conocer el padrón de todos los programas sociales «para que no sea como sucedía que se robaban el dinero, que había moche».

«Queremos darlo a conocer, van a ser públicos todos; van a aparecer los nombres, cuánto reciben, para que todos ayudemos en la transparencia», detalló.

AMLO pide no entrar en alarma por coronavirus

Destacó que en México no hay casos de coronavirus proveniente de Wuhan, China, por lo que pidió a los ciudadanos evitar alarmas porque «se piensa que no es tan dañino, tan fatal, este virus».

«Decirles a los mexicanos que el informe que tengo es que no hay ningín caso en México. Le estamos dando seguimiento a este asunto permanentemente y no debe de haber alarmas», comentó.

No hay diferencias con gobernadores del PAN por Insabi: AMLO

López Obrador recalcó que no tiene diferencias con los gobernadores del PAN que no han aceptado adherirse al programa de gratuidad médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

«No hay ninguna diferencia con los gobernadores del PAN y están en libertad de decidir lo que les convenga y no por eso se les va a castigar, porque no son ellos, podemos tener problemas con ellos, pero no tenemos por qué tener problemas con la gente de los estados donde ellos gobiernan», aseveró,

Gobierno recibió equipo obsoleto y apagado, revelan

El coordinador de Estrategia Digital Nacional, Carlos Emiliano Calderón, reveló que el gobierno actual recibió «un cementerio de máquinas obsoletas y apagadas», pues funcionaban con infraestructura privada. Además, aclaró que no existía un «rumbo claro en las políticas de gobierno», ya que se habían compras indiscriminadas de tecnología.

«Hay muchos sistemas del gobierno que tienen más de 10 años de obsolescencia», aseguró.

Añadió que en la oficina de la Presidencia se logró un ahorro en tecnología de 59.5 por ciento. Mientras que en las secretarías se redujo de 6 mil 421 millones de pesos en 2018 a 3 mil 989 millones de pesos en 2019, lo que representó 37.9 por ciento.

Analizan tratado de libre comercio con Ecuador

La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, dijo que durante el segundo semestre de 2019 se inició la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con Ecuador.

«Estamos mirando todavía las sensibilidades del sector agropecuario, del sector pesquero. El país que tiene más inversionistas extranjeros en Ecuador en México, necesitamos ampliar nuestra relación económica», indicó.

Estamos en un buen lugar en Canadá por T-MEC: Economía

La funcionaria puntualizó que ya se dio la primera lectura del T-MEC en el parlamento de Canadá y únicamente se espera que siga avanzando la votación de los legisladores.

«En Canadá me acaban de avisar que ya pasó la primera lectura en el parlamento y estamos esperando la segunda lectura del T-MEC. Va avanzando la votación, ahí estamos en un buen lugar», declaró.

Vía: Milenio