Fallece paciente con COVID-19 y familiares agreden a médicos

Ciudad de México.- Personal del Hospital General de Zona número 48 del IMSS en la alcaldía Azcapotzalco fue agredido por familiares de un paciente fallecido este jueves, por COVID-19.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento de la agresión en el área restringida del hospital.

Una doctora que grabó los hechos señaló que el paciente permanecía en aislamiento, en una zona donde sólo tiene acceso personal de salud.

“El personal de salud sufrimos consecuencias de gente que no toma las cosas con seriedad, por más de que se les diga que no salgan de sus casas hacen caso omiso de las medidas de precaución y piensan que el COVID-19 es un invento”.

Detalló que al darles la noticia, los familiares agredieron físicamente a los policías de la entrada, al enfermero y amenazaron a una doctora.

“Dos señoras y hombres, al parecer uno de ellos estaba armado, los cuales le pagaron a dos policías de vigilancia exigiendo ver a su familiar e insultando y amedrentando al personal, lamentablemente uno de mis compañeros enfermeros fue agredido, dejándolo herido y una doctora amenazada de muerte por restringirles el paso al área Covid, donde tuvo que intervenir la policía externa”.

Por su parte, el enfermero agredido publicó en redes sociales lo sucedido.

“Amigos y vecinos, hoy cuatro hombres y dos mujeres me golpearon porque su familiar murió por COVID-19, desde el lunes no lo ven, porque está asilado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como ningún otro fallecido, tiene que ser incinerado ¡No lo volverás a ver si muere dentro de un hospital! Esto nos espera, la pandemia acaba de comenzar en México, un país del tercer mundo, un país que no cree en la existencia del virus, un país que critica el trabajo medico , un país que si el gobierno no hace lo que la gente quiere, golpea, gritos, saliva, me das pena México”.

