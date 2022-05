Falleció la actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, tras luchar contra el cáncer de mama

John Travolta dio a conocer que su esposa, la actriz Kelly Preston, falleció a los 57 años de edad luego de una intensa lucha

contra el cáncer de mama.

Además de revelar la triste noticia, el protagonista de la cinta Vaselina manifestó que se retirará por un tiempo de la vida

pública para dedicarse a sus hijos.

“El amor y vida de Kelly siempre será recordado. Me tomaré un tiempo para estar com mis hijos quienes han perdido a su madre, así que discúlpenme desde ahora si no escuchan mucho de nosotros por un tiempo. Pero por favor sepan que sentiré sus muestras de amor en las semanas y meses delante mientras sanamos. Con todo mi amor, JT", concluyó.Cabe señalar que un representante de la familia comunicó en entrevista para la revista People que la artista había tomado la decisión de no hacer público que fue diagnosticada con cáncer de mama.