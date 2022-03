Farmacéuticas dejan a niños con cáncer sin medicamento, acusa AMLO

Tras una denuncia de desabasto de medicina para el cáncer de niños, el Gobierno Federal realizó una investigación encontrando que sí había medicamentos y ya se estaba suministrando en las quimioterapias. Señalaron que el problema de desabasto se debe que las farmacéuticas no entregan en tiempo los suministros para el tratamiento.

«Lo que encontramos es que las instituciones (de Salud) no tienen la capacidad de documentar cuánto medicamento necesitan cuanto medicamento usan, y de lo que se les entrega si corresponde fielmente o no con los contratos», resumió Hugo López-Gatell.

Especificó que cuando hay incumplimiento por parte de farmacéutica proveedora, las instituciones públicas no pueden resolver con certeza cuánto necesitan cuánto les falta, «el gobierno no está desplazando culpas hacia un inocente agente privado, reiteramos lo que estamos haciendo es transformando el sistema de salud, teniendo una reserva de medicamentos oncológicos, esto lo compramos desde el año pasado, (…) nos permite tener una reserva que sustituya a los medicamentos cuando la empresa privada no responde conforme a contrato».

Hospitales con farmacia integral están atados a contratos

Los institutos nacionales de salud y demás hospitales que tienen este modelo de contrato de farmacia integral están atados a estos contratos de tal suerte que las compañías proveedoras suelen ser pocas

Especificó que las framacéuticas proveedoras tienen «la producción de medicamento, la central de mezclas y tienen la distribución de medicamentos y operan la farmacia que se encuentra internamente dentro de estos hospitales públicos, lo que ha resultado durante muchos años es precisamente el modelo que estimuló el Seguro Popular, hizo que las instituciones públicas se desentendieran de toda la trazabilidad y la administración de los medicamentos porque el contrato precisamente implica eso».

Es una especie de privatización de los servicios de salud, trasladaron esto a la compañía privada (…) estamos modificando las cosas para transparentarlas

Dijo el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y mencionó que visitaron el Hospital Infantil «Federico Gómez», las áreas de oncología de estancia corta y Clínica de Quimioterapia y «se habían recibido los medicamentos para quimioterapia, usaron los medicamentos en las quimioterapia, nos dieron acuse de recibo de que se está usando, esto permitió al hospital infantil de México, reemplazar la deficiencia del servicio de proveduría que tiene la empresa privada que mantiene un contrato vigente de muchos años atras, renovado muchos años atrás, cierro aquí el hallazgo principal».

El Presidente resumió que «se están atendiendo a los niños, no hay desabasto de medicamentos, el director del hospital está de acuerdo a lo que me informaron quiere participar, quiere colaborar, quiere ayudar».

Agregó que la secretaría de Función Pública realizará una investigación sobre el contrato que se tiene, «el incumplimiento de la empresa, y este cualquier otra irregularidad, y subrayar dejar de manifiesto que la gratuidad se tiene que cumplir ya en este hospital ya el director aceptó, que se va aplicar lo de la gratuidad, y vamos avanzando en todo esto».

El mandatario Andrés Manuel López Obrador agregó que las «subrogaciones que se daban para abasto de medicamento, para servicios de todo tipo, no van a seguirse manteniendo, no podemos transferir las responsabilidades que tiene el Estado en materia de educación y salud a particulares, eso fue parte de la política neoliberal».

