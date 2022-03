El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre su propuesta para eliminar la figura de inspectores en los negocios, por lo que pidió a los comerciantes que actúen de manera responsable para que se erradique la extorsión

«Empresas que bajo protesta de decir verdad no van a ser fiscalizadas para que no haya inspectores en las calles, no haya supervisores. Que todos actuemos de manera responsable y que se puedan inscribir en un padrón y la fiscalización se haga por sorteo», dijo en conferencia matutina.

Además, adelantó que el 20 de febrero entrará en vigor el Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana para las empresas; sin embargo, aclaró que en las gasolineras se mantendrá el sistema de verificación.

«En el caso de la verificación de las gasolineras o el gas, ahí sí se va a mantener el sistema de verificación, pero si vemos que va bajando porque nos ayudan los concesionarios y no hay alteraciones de precios y que todo mundo se porta bien, se quita la inspección en general», agregó.

Firma de T-MEC en EU es un buen pronóstico: AMLO

Destacó que la firma del T-MEC por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «es un buen pronóstico para la economía de nuestro país», y recordó que se mantiene una relación respeto mutuo entre el gobierno estadunidense y el mexicano.

«Estamos hablando de tener acceso al principal mercado del mundo, que lo que producimos en México pueda venderse, exportarse. Esto hace muy atractivo a México para que puedan llegar nuevas inversiones», declaró.

Ya es ley la compra de medicamentos en el extranjero, dice

Resaltó que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el que se puedan adquirir medicamentos en el extranjero a instituciones de salud acreditadas a nivel mundial, pues aseveró que no se va a permitir que haya monopolios, sabotaje o chantaje.

«Cuando haya monopolios o sabotaje en este tema no lo vamos a permitir. Lo que se hizo fue que se abre para poder comprar medicamentos en cualquier país y que no se padezca el desabasto, porque es violatorio de los derechos humanos. Ya se resolvió en la ley, no es comprar por comprar», añadió.

AMLO se reunirá con padres de Ayotzinapa

Reveló que en los próximos días se reunirá con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pues es un asunto que atiende de manera personal.

«En estos días tengo una reunión con padres, madres, de Ayotzinapa; estoy constantemente atendiendo este asunto, personalmente lo atiendo, y es nuestra preocupación y nuestra ocupación», comentó.

Ya se esperaba: AMLO sobre caída del PIB

López Obrador afirmó que tiene otros datos y que es un asunto que «ya se esperaba» respecto al informe del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) sobre la caída del PIB en 2019 de 0.1 por ciento respecto a 2018 y que representa un retroceso desde 2009.

«Tengo otros datos. Ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México. Y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos», planteó.

Pide investigar fuga de reos del reclusorio sur

Indicó que se tiene que investigar la fuga de tres presos del reclusorio sur vinculados al cártel de Sinaloa, ya que acusó presunta complicidad con los custodios del penal de la Ciudad de México.

«Se tiene que investigar, tuvo que haber complicidad de custodios, de los encargados del reclusorio. Según los informes, salieron 40 o 50 minutos antes de que se pasara lista y pasaron como por cinco supuestos filtros y está muy raro eso, ¿no?», cuestionó.

