Firma del convenio con la ONU y OMS

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma del convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la compra de medicamentos, vacunas y equipo médico en el extranjero y afirmó que se obtendrán medicinas de buena calidad, a bajos precios y sin corrupción, tras la aprobación de la reforma a la Ley de Adquisiciones en el Congreso.

Julio Villarreal informó devolución de 200 mdd por empresa de fertilizantes: AMLO

López Obrador dio a conocer que el presidente de Grupo Villacero, Julio Villarreal, fue quien le informó la decisión de devolver al gobierno 200 millones de dólares que se pagaron de sobreprecio por una empresa de fertilizantes vinculada a Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

Aseguró que la devolución de ese dinero «es una especie de reparación del daño» que, además, podría ayudar a los implicados, pues de lo contrario el juicio seguirá adelante, «no sé si sea todo el daño, pero creo que es algo que podría ayudar a los implicados si devuelven el dinero, si no devuelven el dinero el juicio sigue adelante».

«Cuando hablé la posibilidad que se iba a devolver el dinero, que los socios no estaban dispuestos a devolver el dinero, si no hay devolución sencillamente no hay acuerdo, nosotros no vamos a otorgar ninguna concesión si no recuperamos lo que se llevaron», agregó.