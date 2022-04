Frenkie de Jong reconoce no estar listo para jugar un partido

El neerlandés Frenkie de Jong, mediocampista de Barcelona, reconoció este jueves que aún carece de condiciones físicas para jugar un partido, luego de casi tres meses de inactividad por la pandemia de COVID-19.

En declaraciones para los medios del club blaugrana, el jugador de 23 años valoró que las sesiones realizadas en su domicilio y en su país le han ayudado a mantenerse en forma, pero son insuficientes para disputar un cotejo completo.

«Estoy bien, me siento bien. Hice algunos entrenamientos en Holanda para llegar bien. Está bien volver a pisar el césped. Me siento bastante bien, aunque no para afrontar ahora mismo un partido, aunque aún quedan algunas semanas de entrenamiento», señaló.

El cuadro catalán reinició las prácticas individuales hace dos semanas y el pasado lunes retomaron los trabajos en grupos reducidos, de cara a una reanudación de la liga de España en junio.

«Creo que fue positivo entrenar primero de manera individual para que todo el mundo pudiera graduar un poco su propia intensidad y valorar cómo se sentía físicamente antes de iniciar los entrenamientos con el grupo», apuntó.

Del mismo modo, puntualizó que las condiciones en las que volvió a las instalaciones del club son distintas al periodo vacacional, debido al lapso que la cuarentena los ha obligado a suspender la temporada 2019-2020.

«Normalmente, cuando hay vacaciones o alguna otra parada, el retorno siempre es bueno. Y sólo suelen pasar tres o cuatro semanas. Ahora estamos hablando de casi tres meses. Ha sido realmente bonito volvernos a ver», explicó.