“Gatell no está en condiciones de tomarse unos días, estamos en una emergencia nacional”, dice diputada panista.

La legisladora del PAN, Michel González, reprobó el “puente” de tres días que se tomó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mientras la pandemia de covid-19 recobra fuerza y orilla a los mexicanos a permanecer en casa, enfermos, sin empleo y con miedo.

Sostuvo que estos tres días han sido “de terror” para el país, en tanto los reportes diarios de las siete de la noche en Palacio Nacional están suspendidos y el subsecretario no da la cara.

Dijo que, con base a lo anterior, en los próximos días presentara una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como a la Ley General de Salud, la cual busque que las conferencias vespertinas no sean suspendidas, todo lo contrario, se realicen todos los días de manera obligatoria, pues la pandemia no se ha superado.

“Gatell no está en condiciones de tomarse unos días, estamos en una emergencia nacional y lo mínimo que merece el país es respeto y dedicación a lo que vivimos; no sabemos a dónde se fue a vacacionar el cansado funcionario, pero es el responsable de la pandemia y no puede darse el lujo de irse de puente”, subrayó la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con información de Milenio.