Guardia Nacional no ha usado fuerza contra migrantes: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las autoridades del sector salud visitaron y se reunieron con el director del Hospital Infantil de México luego de que no se distribuyera el medicamento para pacientes con cáncer.

«Se actuó conforme la instrucción, fue el secretario de Salud, el subsecretario, el coordinador de los institutos de salud, hablaron con el director del hospital infantil», afirmó en conferencia matutina.

Reveló que el director del hospital infantil aceptó sumarse al programa de gratuidad médica; sin embargo, el Presidente insistió en que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigará sobre el contrato y el incumplimiento de la empresa farmacéutica que distribuía el medicamento a este hospital.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que ayer se resolvió la entrega de medicamentos oncológicos y se usaron «de manera inmediata» en las quimioterapias que se tenían agendadas.

Inicio de obras en Tren Maya será el 30 de abril

El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, reveló que el 30 de abril comenzarán las obras de los dos primeros tramos del Tren Maya.

Al respecto, el Presidente recalcó que para esta obra su gobierno no tiene empresas favoritas, y acusó que en un «sexenio eran empresas españolas las favoritas».

«Ya no hay empresas favoritas ni de España, ni de Estados Unidos, ni de Japón, ni de México, se protege a la naturaleza», agregó.

AMLO trabaja en plan de pensiones

Comentó que trabaja en conjunto con el sector privado en el tema de las pensiones de los trabajadores, por lo que estimó que se presentará un plan antes de que termine el año.

«Estamos contando con el apoyo del sector privado. Les diría que la propuesta viene de ellos y está aceptada por los sindicatos y no va a afectar a los trabajadores. Aquí se va a dar a conocer el plan en su momento, ya empezamos a analizarlo, espero que antes de que finalice el año tengamos la propuesta», declaró.

Guardia Nacional no ha usado fuerza contra migrantes: AMLO

López Obrador dijo que la Guardia Nacional no ha utilizado la fuerza contra los migrantes centroamericanos que buscan cruzar la frontera sur del país, por lo que añadió que «han hecho muy buen trabajo».

«Muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando. Realmente no han utilizado la fuerza. En algunos casos, el primer día, hubo un hecho yo diría aislado. Afortunadamente no hemos tenido lesionados. Yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien», puntualizó.

AMLO: no coincido con Rosario Piedra sobre migrantes

Afirmó que respeta la opinión de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, quien calificó como una «crisis humanitaria» a la caravana migrante.

«No coincido con ella, pero respeto su punto de vista y vamos a respetar sus recomendaciones. Pero no existe una crisis humanitaria, esa es mi opinión», recalcó.

