«Ha de tener covid-19»; médico en Oaxaca denuncia ataque con cloro

Un médico de la localidad de Tezoatlán de Segura y Luna, en Oaxaca, acusó que una mujer a la que atendió en su consultorio, le arrojó cloro para “desinfectarlo”, ante la pandemia del nuevo coronavirus en México.

El hombre detalló que la paciente ingresó a su consultorio y tras terminar la consulta le dijo “ha de ser covid-19 positivo y sigue laborando; yo que usted, me desinfecto” y posteriormente le arrojó cloro con una jeringa que traía con ella.

El doctor, de 29 años y originario de Juchitán de Zaragoza, atiende desde hace tres años un consultorio particular en el municipio de Tezoatlán de Segura y Luna.

Menciono que tras la agresión vive con temor por las agresiones que la gente hace en contra de los médicos y enfermeras en esta contingencia sanitaria por la pandemia del covid-19, ahora que él fue víctima de discriminación dio aviso a las autoridades municipales y de jurisdicción sanitaria de la región mixteca.

“Repruebo toda agresión; lamentablemente, la gente teme ser contagiada, y todos lo tememos, pero no se puede agredir a quien te ayuda y te brinda la atención”, expresó en su carta de reclamo ante la Secretaria de Salud Estatal. “Esto que viví no ha sido grato, me siento triste y mal, porque las personas nos ven como bicho raro, creen que estamos contagiados por atender todos los días a más de 20 personas, pero no, también nos cuidamos y tenemos responsabilidad social”.

Oaxaca fue el primer estado que ha reformado el código penal, para castigar con cárcel a quienes agredan al personal médico, en la contingencia sanitaria por el Covid-19, pero algunas de las afectadas, médicos y enfermeras, no han acudido a denunciar por temor a represalias mayores.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Horacio Sosa, solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para investigar cada una de las denuncias de ataques a personal médico para castigar a los responsables.