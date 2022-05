Hombre resguarda a 300 perros callejeros en su casa por huracán «Delta»

Un hombre puso bajo su resguardo alrededor de 300 perros callejeros luego de que comenzara la ruta del huracán «Delta» por el sur del país.

Ricardo Pimentel Cordero publicó en sus redes sociales que iba a «llenar la casa de perros, así que va a haber una fiesta de popó, pero ni modo», escribió.

El huracán «Delta» impactó en Puerto Morelos, Quintana Roo, a las 5:30 horas de este miércoles y se degradó a categoría 2 durante la madrugada, así lo dio a conocer la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por medio de su cuenta de Twitter.

La publicación del rescatista tuvo un impacto positivo entre los usuarios de redes sociales, quienes han viralizado sus publicaciones e incluso hubo quien se sumó a la donación para cubrir gastos de alimentos y los perjuicios que pueda tener su hogar a causa de proteger a los animales.

«Ya dimos inicio a las labores de preparación aquí en Tierra de Animales, para recibir el huracán (cortar ramas, asegurar cosas que se pueden volar, tapiar ventanas y puertas, llenar tambos con agua, cargar baterías de lámparas, etc, etc) lo más radical es que vamos a llenar la casa de perros, así que va a haber una fiesta de popó, pero ni modo», escribió el hombre, quien radica en Cancún.

En dicha publicación expresó que las labores son muchas, que le ha tocado vivir huracanes fuertes y «muchos seres dependen de mí».

Explicó que tras los huracanes viene lo más difícil porque no hay abastecimiento en las tiendas y él no tiene alimento guardado. También resguardó a gallinas, gatos y conejos.

«Si yo viviera solo o nada más con unos 10 o 20 perros, pues no me preocuparía mucho, pero aquí son cientos de animales y no nos podemos dar el lujo de no tener suficiente alimento guardado, por eso les pido encarecidamente que nos apoyen si está en sus posibilidades».