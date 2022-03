Integrantes de la CIOAC se manifiestan en contra del presidente de Teopisca y toman edificio de la Presidencia

Janet Hernández Cruz / Corresponsal

Más de 200 integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), tomaron la madrugada de este jueves las instalaciones de la presidencia municipal de Teopisca, impidiendo la entrada del personal al edificio.

El grupo arribó desde las 03:00 madrugada de este jueves, para manifestar su inconformidad con el presidente municipal Abel Tovilla Carpio, quien no los ha apoyado con ninguna obra desde que inició su administración.

«Estamos aquí para exigir al presidente municipal, que nos tome en cuenta, ya que desde que empezó su administración no nos ha dado obras, él ha dicho que la CIOAC no apoyó en su campaña y por eso no va a dar obras a todos los que pertenecemos a esta organización, él se debe al pueblo y su deber es apoyar a todos sin distingo”, denunciaron.

Cabe señalar que los más de 200 pobladores han bloqueado el primer cuadro de la ciudad con unidades, asegurando que no se retirarán del lugar mientras no sean solucionadas sus demandas.