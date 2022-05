Intereses creados en tema de fideicomisos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, y la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, se encuentran en Quintana Roo ante la llegada del huracán ‘Delta’, así como elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por huracán ‘Delta’, se han evacuado a más de 39 mil personas

La Semar detalló que hay un despliegue de 10 mil 600 autoridades militares y civiles en Quintana Roo y Yucatán, «afortunadamente esta madrugada el huracán ‘Delta’ aproximadamente a la una de la mañana venía en categoría 4, pero alrededor de esa hora empezó a tocar las costas incidiendo al norte de Cozumel y disminuyó su categoría a 3».

Mientras que Protección Civil informó que no se han reportado muertes ante el paso de ‘Delta’ y sólo se han evacuado a 39 mil 290 personas entre turistas y ciudadanos. Además, indicó que hasta las 05:00 horas de este miércoles se reportó corte de energía eléctrica en Cancún y «una falta de energía en 70% de la isla de Cozumel», en donde se registraron «daños mínimos como caídas de árboles y encharcamientos».

Año con más denuncias por desaparición de personas fue 2019: Segob

En La Mañanera, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dio a conocer que el registro histórico de 2006 al septiembre de 2020 de fosas clandestinas es de 4 mil 92, de las cuales han sido exhumados 6 mil 900 cuerpos, «y en otros casos un numero significativos de restos humanos que no están totalmente identificados» y en donde Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas concentra 49.5% de fosas clandestinas.

Afirmó que de los mil 957 cuerpos exhumados del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020 ha sido identificado 41.2%, es decir, 806 cuerpos, de los cuales 449, 23% del total de los cuerpos, han sido retornados a sus familiares.

Aseveró que de las personas no localizadas se tiene un registro histórico de 77 mil 171, de las cuales 18% se ha acreditado en los dos últimos años, «tenemos que reconocer que el año con más denuncias por desaparición fue 2019 con 8 mil 345, pero a partir del presente año se ha venido registrando una disminución, al 30 de septiembre tenemos 4 mil 960 personas denunciadas como desaparecidas».

Ebrard se reunió ayer con representante de EU por tema del agua: AMLO

López Obrador reveló que ayer llegaron a México representantes del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para reunirse con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, a tratar el tema del acuerdo del agua.

«En efecto vinieron ayer un representante del señor Pompeo a hablar del tema con Ebrard porque ya se están acercando los días y no queremos que se vaya a utilizar este asunto en contra del país, sobre todo, porque estamos en vísperas de las elecciones en Estados Unidos, ya se acerca el plazo que tenemos de cumplir, y una semana después, 10 días después, son las elecciones, entonces estamos buscando la forma de resolver el problema, no estamos descartando la posibilidad de cumplir, estamos viendo otras opciones, alternativas», agregó.

AMLO prevé recibir en estos días solicitudes de renuncia ante elecciones

El Presidente recordó que los funcionarios de su gabinete que aspiren a participar en las elecciones de 2021 tienen hasta finales de octubre para renunciar a su cargo, «no pueden estar hasta noviembre, a finales de este mes tienen que presentar sus renuncias para participar en los partidos y buscar que salgan candidatos».

«Yo creo que en estos días van a empezar a presentar solicitudes porque sí hay algunos que aspiran y tienen derecho a hacerlo», mencionó.

AMLO pide a FRENAAA no hacer apología de la violencia

El mandatario llamó a quienes encabezan FRENAAA «a que no hagan apología de la violencia, porque he escuchado una o dos veces a los dirigentes y es un discurso no solo incendiario sino muy destructivo, incluso no solo por lo que le deseen al prójimo sino por lo que ellos podrían hacerse de daño con tal de transcender o de afectar en este caso nuestro movimiento. Yo los llamo a la calma, a la cordura, podemos tener diferencias, pero como decía Juárez: somos mexicanos, o sea, los reaccionarios son también mexicanos y somos seres humanos».

Ocho funcionarios serán los responsables de revisar fidecomisos

El jefe del Ejecutivo reveló que serán ocho responsables de hacer la evaluación y diagnóstico tras la extinción de fideicomisos, «para ver quién es quién en los fideicomisos y cómo se va a atender a los que están recibiendo los beneficios y buscar la manera de hacerlo más ágil y transparente, y también ahí van a haber hallazgos de gente que no trabaja, aviadores, y revisar todos los casos».

Después de 20 al día, ayer hubo 4 homicidios en Guanajuato, dice AMLO

Explicó que ayer solamente se registraron cuatro asesinatos en Guanajuato, a diferencia de otros días que se reportan hasta 20, «hace dos días y todavía antier asesinatos de los grupos, de las bandas. Ayer a diferencias de los días anteriores fue una cosa extraña, después de tener en promedio 20 en un día, ayer hubo cuatro, no estuvo Guanajuato entre los primeros, ojalá y esto continué así».

AMLO dice que ya se hizo una selección de vacuna anticovid

Comentó que ya se hizo una selección de vacuna contra el covid-19, «ayer tuvimos una reunión (…) para tratar en definitiva el asunto de la vacuna por los tiempos y para que México sea de los primeros en tener la vacuna y ya ayer tomamos una decisión y vamos a informarles el martes; ya se hizo una selección, ya se están haciendo contratos».

Con información de Milenio