Irresponsabilidad de alcalde de Reforma al realizar evento público

Obliga a empleados y a beneficiarios de obra a asistir a inauguración de “corredor gastronómico”

Derky Wilner Pérez / Cortesía Diario de Chiapas

Reforma, Chiapas.- En un acto por demás irresponsable y que atenta contra la salud de las personas, el alcalde de Reforma, Herminio Valdez Castillo, exigió a sus empleados, a los beneficiarios y familiares de estos a asistir a un acto inaugural al parque de esta ciudad.

Concentró a más de 300 personas en tiempos de coronavirus, algunas de ellas sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia, con la finalidad de inaugurar una obra repudiada por la mayoría de la gente del pueblo, ya que se redujo una amplia calle y le quitó vista al parque central, se trata de la obra que el alcalde denominó “corredor gastronómico”, pero la gente en burla y venganza le llama “los gallineros”, por las dimensiones que tiene.

Esta obra se realizó con dinero que Pemex otorga a este municipio petrolero, pero que el munícipe presume como propias.

Este sábado al medio día, el alcalde exigió a todos sus empleados a asistir a este evento público, de lo contrario podrían ser despedidos y a los beneficiarios de los puestos le pidió asistir con su familia, en donde se podían ver niños y personas de la tercera edad.

Un empleado que pidió guardar el anonimato señaló: “tengo a mi madre y a un hermano enfermo de coronavirus en mi casa, yo no presento síntomas, pero aun así sé que debo de guardarme en mi casa; le expliqué a la persona que nos pidió que debíamos llegar, una tal Dulce Quintero, mi situación y me dijo eran órdenes del presidente, que si no iba me corrían y por miedo a que me corran tuve que llegar; si infecto a alguien y por mi culpa muere alguien quedará en la conciencia del presidente, y esto es una irresponsabilidad, ya que sé que también tres de mis compañeros que tienen coronavirus fueron también obligados”.

En redes sociales, usuarios recriminaron al alcalde esta acción derivado a que los fines de semana, a través de la Dirección de Reglamentos, obliga a los negocios a cerrar a la 1:00 de la tarde y el que no obedece los clausura y les impone severas multas, señalando de que si se trata de amigos o compadres ahí si se hace de la vista gorda.