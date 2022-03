Italia pierde la esperanza de reanudar la Serie A

El ministro de deporte en Italia, Vincenzo Spadafora, se dijo pesimista respecto de una posible reanudación de la Serie A, suspendida indefinidamente por la pandemia de Covid-19, pues, dijo, las condiciones de seguridad aún no son las idóneas para las actividades deportivas.

En entrevista para una televisora local, Spadafora declaró que “no es seguro ni el comienzo del campeonato ni el de los entrenamientos a partir del 4 de mayo, si antes no existen las condiciones de seguridad y salud para todo el país”.

El objetivo del dirigente, algunos clubes y la Federación Italiana de Futbol (FIGC) era regresar a los entrenamientos el próximo 4 de mayo, pero la incesante propagación del coronavirus ha quitado fuerza a un potencial regreso a la “normalidad”.

Vamos a valorar con mucha atención las propuestas del futbol, pero eso no supone que reanudar los entrenamientos llevará a recuperar los partidos aplazados. El objetivo es que reinicie todo el deporte y no únicamente la Serie A. Ojalá todos los millones de italianos puedan volver a hacer ejercicio, no sólo los futbolistas”, añadió.

Además de las conocidas intenciones de las autoridades por acabar con la temporada en la Serie A, el director de comunicación de la Lazio, Arturo Diaconale, aseguró la semana anterior que en caso de no concluir la campaña, el club romano, segundo en la clasificación, podría demandar esta situación ante los tribunales.