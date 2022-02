La CFE desmiente aumento de 4% en tarifas residenciales

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) manifestó que para abril la cuota de bajo consumo se ubicó en 0.837 pesos, es decir 0.23 por ciento más, con respecto a la tarifa de marzo, que se ubicó en 0.835 pesos.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desmintió que la tarifa eléctrica para el segmento básico (usuarios que no consumen más de 75 kilowatts-hora) aumentó 4 por ciento.

En un comunicado, la empresa estatal manifestó que para abril la cuota de bajo consumo se ubicó en 0.837 pesos, es decir 0.23 por ciento más o 0.002 pesos más, con respecto a la tarifa de marzo, que se ubicó en 0.835 pesos.

La CFE explicó que las tarifas finales para uso doméstico son determinadas por la la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Las tarifas domésticas de bajo consumo se deslizan mensualmente con un factor que, al término de 12 meses, equivale a la inflación anual observada en el mes de noviembre de cada año. Ni la CFE, ni los costos de combustibles intervienen en su determinación”, abundó.

Añadió que las tarifas finales de bajo consumo se determinan con base en un factor de ajuste mensual que equivale a la inflación anual registrada durante el mes de noviembre de cada año.

En este sentido, la SHCP notificó a la CFE los cargos para el 2020 de las tarifas finales de bajo consumo para uso doméstico el día 19 de diciembre de 2019, con un factor de 1.00245, equivalente a la inflación anual al mes de noviembre del 2019, que fue de 3 por ciento.

De acuerdo con cifras de la CFE, en abril de 2019 la cuota para el consumo básico se ubicó en 0.805 pesos por cada uno de los primero 75 kilowatts-hora.

Entre enero de 2017 y noviembre de 2018, cuando el ex Presidente Enrique Peña Nieto dejó su cargo, el consumo básico se mantuvo en 0.793 pesos, según cifras de la CFE, lo que representa que los precios que actualmente se pagan son 5.54 por ciento mayores a los de la anterior administración.

CFE NO CONDONARÁ PAGOS.

El pasado viernes, el titular de la Comisión Manuel Bartlett Díaz, afirmó que no condonarían los pagos del servicio de energía eléctrica durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

En entrevista al salir de Palacio Nacional, el funcionario descartó la posibilidad debido a que la Comisión es una empresa que tiene que pagar los salarios de 90 mil trabajadores y compra combustible para generar electricidad.

“La CFE no puede condonar la electricidad, hay quienes piensan que la CFE puede dejar de cobrar, o alguna empresa que dice yo te pago la electricidad dentro de tres meses, pero no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra […] y no puede hacer condonaciones”.

Por lo anterior, expresó que la población tiene que hacer un esfuerzo grande para entender que la CFE es una empresa que garantiza la electricidad en los hospitales y en las casas.

Sin embargo, refirió que se revisarán los casos en los que haya imposibilidad de realizar el pago, pero que “como regla general” la población debe atender su responsabilidad para mantener a la Comisión funcionando.

Vía: Sin Embargo