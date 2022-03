La derrota más dura de Djokovic contada por su madre

Dijana Djokovic, mamá del tenista serbio Novak Djokovic, declaró este lunes que uno de los momentos más difíciles en la carrera de su hijo fue cuando quedó eliminado en la primera ronda de los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.

Aquella derrota aún me rompe el corazón. Las lágrimas que le vi en esa ocasión son las más grandes que le he visto. Lo tenía todo para ganar el oro, pero el deseo no le fue concedido. Tenía ese problema en el codo y no pudo soportar la presión. Sentía que había decepcionado a la gente de Serbia», comentó a un diario suizo.

Por otra parte, calificó de “milagrosa” la victoria de su hijo ante el suizo Roger Federer el año pasado en el torneo de Wimbledon.

El partido ante Roger en Wimbledon fue el más difícil del año pasado. En el estadio, todos le aplaudían a él (Federer) y nosotros éramos solo un puñado de fans de Novak», recordó.

Y aseguró que «me molestó porque Roger es un poco arrogante. Cuando tuvo esos dos puntos de partido con su saque, agarré mi cruz, un amuleto que uso y que me salva en momentos difíciles».

La madre de Novak reiteró que la carrera de su primogénito no ha sido nada fácil, pues tuvo que lidiar con problemas de salud desde que empezó en este deporte, por lo que recibió muchas críticas.

A menudo, Novak fue atacado por el público o por los expertos del tenis debido a sus problemas de salud. Tenía una curvatura en la pared de la nariz y le costaba respirar. Después de operarse, las cosas fueron mejor», sentenció.

Vía: Notimex