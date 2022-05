Leer antes de dormir puede ser bueno para el cerebro

Leer también es una forma de bienestar y leer antes de dormir puede ser beneficioso para la salud, dice la editorial Penguin Random House en su más reciente campaña.

Penguin Random House se ha asociado con la compañía de artículos para el hogar Parachute para lanzar su campaña #readtosleep (lee para dormir).

Según dicen, se ha demostrado que leer antes de irse a dormir mejora la calidad del sueño, lo que a su vez puede reducir las hormonas del estrés, aumentar el estado de ánimo, mejorar las habilidades cognitivas y la toma de decisiones, además de consolidar los recuerdos.

En contraste, pasar tiempo en la red o viendo programas en una pantalla antes de dormir no tiene los mismos efectos positivos, al contrario, la exposición a la luz azul del televisor o una pantalla puede retrasar la aparición del sueño REM y hacer sentir a la persona menos descansada por la mañana; as su vez, la luz azul puede hacer que el cerebro deje de producir melatonina, la hormona que lo hace somnoliento, por lo que la persona en lugar de relajarse y querer dormir después de ver su pantalla, experimentará todo lo contrario, señala el New York Post.

«Los beneficios mentales, físicos y emocionales de la lectura son profundos, y como el editorial más grande del mundo realmente creemos que nuestra misión es transmitir ese mensaje», dice Kelsey Manning, gerente de marketing en Penguin Random House.