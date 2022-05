«Lo mejor es el ejemplo»: Esteban Moctezuma

Al inicio de su comparecencia ante el Pleno del Senado, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, fue enfático al señalar que no se quitaría el cubrebocas porque tiene que poner el ejemplo a maestros y alumnos ante la pandemia de Covid-19.

Previamente, el senador de Morena y presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, le había solicitado al titular de la SEP que se quitara la mascarilla para que los senadores lo pudieran escuchar mejor.

Ante ello el titular de la SEP mantuvo puesta la mascarilla y el equipo técnico mejoró el sistema de audio para que su mensaje se escuchara mejor.

“Sería la primera vez que me lo quito desde que empezó la pandemia (…) Lo que sucede es que en las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio. Y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito”, respondió Esteban Moctezuma.