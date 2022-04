Los 8 motivos por los que algo se hace viral en internet

A estas alturas sabemos que al navegar por internet podemos encontrar contenidos de notable alcance. Y no lo neguemos, es interesante descubrir lo que anda haciendo ruido en la red, ya sea que lo compartamos o no. Pero, ¿te has preguntado si hay algo en común entre todo aquello que se viraliza?

Pues bien, pasa que James Currier, empresario y experto en internet de Silicon Valley, juntó a un grupo de psicólogos para desarrollar una investigación sobre este asunto. Lo que hicieron fue crear un sitio web dedicado a la aplicación de un test psicológico y, aunque usted no lo crea, la muestra que reunieron superó los 150 millones de personas.

Todo ese rollo tuvo por objetivo conocer las motivaciones humanas que llevan a la difusión masiva y, así, lograr intencionalmente que un producto alcance este efecto.

Seguro ya estás preguntándote cuáles son esas dichosas motivaciones. No se diga más, aquí te las presentamos:

1. ESTATUS

Según lo revelado, los seres humanos tenemos una fuerte inclinación a compartir las cosas que, a criterio de cada uno, nos relacionan con un alto nivel. Es decir, la idea central de este punto es la necesidad que tenemos por demostrar nuestra posición a partir de lo “especial” de aquello con lo que nos asociamos.

2. PROYECCIÓN DE LA IDENTIDAD

No confundamos a ésta con la anterior. La proyección de la identidad se refiere a la reivindicación de lo que somos ante los demás; buscamos compartir una publicación expresando nuestra conformidad o disconformidad sobre ella y de paso ver quién coincide, o no, con nosotros.

3. OFRECER AYUDA

Sí, queremos ayudar, pero también queremos que en algún grado se nos reconozca por ello. En consecuencia, compartimos cosas que creemos pueden resultar interesantes o beneficiosas esperando ser vistos como sujetos competentes y de utilidad.

4. SEGURIDAD

*El miedo ha entrado al chat*. Así es, en cuestiones de nuestra naturaleza el miedo no falta. Sucede que cuando vemos una potencial amenaza a nuestra seguridad tenemos otra buena razón para compartir. En oposición, lo que prevenga el peligro tiene también las puertas abiertas a la viralidad.

5. ORDEN

Tal vez ésta no la esperábamos. De acuerdo con este punto hay dos tipos de personas: los organizados y los desorganizados. Entonces, en este motivo para la viralidad, son los organizados quienes pueden difundir lo que apoye a esta característica de su personalidad, y no sólo por enaltecerse, sino para lograr, en general, un mundo más ordenado.

6. NOVEDAD

Lo novedoso llama, y más en el rápido mundo de internet. Como dice James Currier “nos atraen las cosas que son lo suficientemente nuevas como para no ser obsoletas, pero no demasiado nuevas para ser extrañas”.

Visto así, somos cazadores de entretenimiento y actualidad. Por esta razón vemos cómo un meme funciona para diferentes situaciones y luego de un tiempo de ser tendencia dejamos de compartirlo.

7. VALIDACIÓN

Claro, ésta no podía faltar. En el gran escenario que es internet todos buscamos expresarnos o participar de alguna forma. Sabemos que lo que hagamos aquí puede llegar a más gente de la que llegaría afuera, por eso no sorprende reconocer que también publicamos y compartimos esperando recibir reacciones que sirvan a nuestra autoestima.

8. VOYERISMO

Por último, el ojo curios/morboso. Mucho de lo que se hace viral llega a este nivel porque nos da una experiencia indirecta –viajes, comidas, estrenos–, pero, en el lado oscuro, ésta motivación se manifiesta en compartir escándalos y chismes de personalidades públicas.

