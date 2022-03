Luisito Comunica le responde a Memo Ochoa; «no te enganches», dice el portero

Guillermo Ochoa, portero del América, ha sido el centro de atención en redes sociales después de que hablara sobre las comparaciones que se le hacen con el creador de contenido Luisito Comunica.

Durante un stream del popular videojuego WarZone, el guardameta mexicano fue preguntado si le molestaban las constantes comparaciones que se hacían con el youtuber que se dedica a viajar por el mundo.

«Ya voy para un año que estoy viviendo acá. Estando fuera todo el mundo me decía Luisito Comunica y yo diciendo ‘¿y este güey quién es?», declaró Ochoa. Asimismo, en tono de broma, señaló que no eran iguales debido a que Luisito Comunica ‘no le echaba ganas a su pelo’ y que él «le metía al gym».

«Digo, no me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito. Luisito no le echa ni ganas a su pelo», comentó.