El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó su conferencia a responder a las preguntas de los reporteros de hoy.

La primera ronda se centró en la protección de los animales, sobre la que el mandatario propuso someter consulta popular la existencia de los circos con animales. Además, dijo que no podría tomar partido en una situación de este tipo, por lo que se sometería a la decisión pública.

Mañana iniciará vacunación a personal médico

López Obrador anunció que desde mañana iniciará la vacunación contra covid-19 al personal médico, sin embargo, se tratará aún de un proceso de calibración.

El proceso estará coordinado por las Fuerzas Armadas, que también se encargarán de resguardar las vacunas. Además de Coahuila y la Ciudad de México, el Presidente indicó que otras localidades cercanas también se beneficiarán, por lo que médicos y enfermeras de Hidalgo y Monterrey también podrán ser inoculados.

Alianza del PAN, PRI y PRD “es algo natural”

Ante la coalición Va por México que conformaron los partidos de oposición, el mandatario insistió en que se trata de una situación “natural”, pues estas organizaciones buscan defender “los privilegios, el beneficio para las minorías y la corrupción”.

En cuanto a Morena, el Presidente dijo no tener ningún candidato preferido y negó haber hecho recomendaciones. También, propuso que implementará la política de Francisco I. Madero y respetará al ganador de cada puesto de elección, pues “es la voluntad de los ciudadanos”.

También, de ser posible, enviará cartas a los gobernadores para solicitarles no interferir en los comicios y extendió su llamado a la población para vigilar la transparencia del proceso electoral.

Entrega de enseres por inundaciones inició ayer

Ayer, el Ejército inició a entregar los primeros paquetes de enseres a las más de 205 mil familias afectadas por las inundaciones en Tabasco. Los paquetes incluyen una estufa, refrigerados, sartenes y otros electrodomésticos; al igual que otros programas de la Secretaría de Bienestar.

“Son tantas las estufas, refrigeradores que no hay producción, no hay capacidad en las plantas. Queríamos que se entregaran en estas fechas, pero no hay producción y no queremos comprarlas afuera”, señaló.