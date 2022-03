El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que los pobladores del sureste del país apoyan la construcción del Tren Maya porque es una obra que reactivará la economía de cinco estados; sin embargo, afirmó que las críticas de sus opositores sólo son para afectar a su gobierno o para enfrentarlo.

«Es ganas de afectarnos, de no aceptar que nuestro gobierno cumpla con nuestros compromisos y que haya progreso y justicia para la gente. No es deuda, son ahorros. No hay contaminación, es nada más oposición por oposición, pero sin causa, o sí, pero para enfrentarnos», dijo en conferencia matutina.

Mañana se define destino del avión presidencial

Adelantó que mañana dará a conocer qué se hará con el avión presidencial, es decir, si se renta, vende o rifa, pues comentó que, si se queda en la Fuerza Aérea, «ya hay quien quiera rentarlo un año».

«Ya estamos a punto de resolver lo del avión, ya podría decir hoy ‘primera llamada, primera llamada’ y vamos a comenzar mañana. Mañana yo les voy a informar, estamos muy avanzados. Hemos resuelto algunos asuntos que nos preocupaban», agregó.

AMLO votaría en contra de enjuiciar a ex presidentes

López Obrador aseguró que votaría en contra de que se enjuicie a ex presidentes en caso de que se lleve a cabo la consulta, ya que «la justicia no es sólo castigar, también es prevenir».

«Yo votaría en contra y lo argumentaría porque tenemos que ver hacia adelante. Si vamos bien, para qué nos vamos a anclar en un asunto que nos pudiera distraer», declaró.

AMLO descarta que puentes afecten turismo

Sobre su propuesta de celebrar fechas históricas en el día exacto y con ellos eliminar los puentes vacacionales, indicó que entiende que existan molestias del sector turístico, pero consideró que su iniciativa no afectará porque su gobierno está «haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo».

«Yo entiendo que hay molestias. Yo creo que no va a afectar que, al contrario, nos afecta si olvidamos el pasado», añadió.

Qué bien que existan otros partidos: AMLO sobre México

Libre El Presidente se negó a cuestionar a México Libre luego de que cumplió con los requisitos solicitados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para convertirse en nuevo partido político.

«No opino sobre eso, pero no tengo por qué cuestionar el que se le dé este registro a un partido político. Qué bien que existan os partidos y que haya participación política en nuestra sociedad, malo sería que existieran grupos de presión», aseveró.

– ¿Le da la bienvenida?

– Sí, a todos, adelante.

Pide a gobiernos locales no participar en elecciones de 2021

Llamó a los gobiernos estatales y municipales a no participar en las elecciones locales de 2021, porque se trata de un «delito grave el fraude electoral».

«Habrá elecciones el año próximo en varios estados, no es nada más que el gobierno federal no va a participar porque no debe hacerlo. Vamos a estar pendientes todos para que no lo hagan los gobiernos estatales o municipales», planteó.

AMLO se reunirá con padres de Ayotzinapa

Reveló que hoy se reunirá con padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa a las 10:00 horas, y también con los coordinadores de los partidos de la Cámara de Diputados.

