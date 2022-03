Me voy a poner un tapaboca cuando no haya corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido renuente al uso del cubrebocas, pese a la pandemia de coronavirus, razón por la cual el Partido Acción Nacional interpuso un recurso legal ante el Poder Judicial para que esa situación cambie.

Sin embargo, el mandatario respondió con ironía acerca de ese hecho.

“Que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que me ponga cubreboca. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción”, afirmó López Obrador en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

En las únicas ocasiones en que el presidente ha utilizado el artículo sanitario ha sido cuando aborda aviones para sus traslados tanto al interior de la República y a Estados Unidos.

Recientemente, López Obrador ha dicho que, por recomendaciones de las autoridades sanitarias, prefiere cuidarse del contagio de Covid-19 guardando la sana distancia.

México desplazó ayer al Reino Unido como el tercer país en el mundo con más muertes vinculadas al coronavirus, al acumular 46,000 decesos, 639 más que en la víspera, de acuerdo con cifras oficiales.

El brote, que ha generado una aguda recesión económica de escala global, dejaba además 416,179 infectados conocidos en la nación norteamericana, 7,730 más que en la víspera.