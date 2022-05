México tendrá vacuna contra coronavirus a principios de 2021

El Dr. José Luis Carrillo, especialista en Neumología y Trastornos del Sueño, habló en exclusiva para la comunidad UVM.

Hay un importante requerimiento de médicos; las especialidades más demandadas en este momento son neumología, infectología y medicina crítica.

Ciudad de México.- El Dr. José Luis Carrillo Alduenda, médico especialista en Neumología y Trastornos del Sueño confió en que a principios del próximo año habrá vacunas contra el Coronavirus en México y ese será un parteaguas para comenzar a controlar la pandemia.

Al pronunciar la conferencia magistral El impacto del COVID19 en la salud de México y el mundo ante miembros e invitados de la comunidad UVM, el especialista consideró que, aun así, falta mucho para que esta situación concluya.

“Estoy convencido que, a principios del próximo año, vamos a tener vacunas en México y eso debe de ser el parteaguas para un inicio del control de esta pandemia”, afirmó.

“Si me preguntan, ¿cuándo va a terminar? Yo creo que falta mucho, que faltan un par de años para decir que esta pandemia va a acabar. Posiblemente logremos un mejor control cuando esté disponible la vacuna, que ha sido un tema controversial sobre todo por sus fases”, dijo.

El Dr. Carrillo Alduenda es Médico Cirujano por la Universidad Michoacana de “San Nicolás” de Hidalgo y especialista en Medicina Interna, Neumología y Medicina del Sueño por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pertenece a las asociaciones médicas más importantes como la Academia Mexicana de Medicina del Dormir A.C., la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía del Tórax A.C., y la Asociación Latinoamericana de Tórax.

Durante la conversación que formó parte del ciclo de conferencias UVM Talks, el Dr. Carrillo habló de las afectaciones que ha ocasionado esta epidemia y cómo ha trastornado la vida de las personas.

Desde la experiencia de médicos, enfermeras y el personal que está a cargo de atender a los pacientes, habló de lo duro que ha sido que algunos de ellos hayan enfermado y hayan perdido la vida, así como, desde la práctica cotidiana, lo difícil que resulta trabajar con todo el equipo de protección encima. “No puedes hablar, no puedes ver la cara de nadie, a veces no sabes quién te habla, el paciente solo ve personas cubiertas de pies a cabeza y a veces solo le ves el cuello o las cejas. El no poder tocar, porque tienes que usar doble guante, también ha sido muy difícil”.

“¿Qué ha sido lo mejor? Pareciera que no ha habido nada bueno, la verdad es que sí, posiblemente lo mejor ha sido el apoyo de todos, toda la sociedad se volcó y nos dio su apoyo, fundaciones que nos dan equipos y los mensajes de los pacientes que nos mandan con cierta frecuencia, son absolutamente gratificantes”, expresó.

Parte de las consecuencias para la sociedad por el confinamiento han sido problemas de personalidad, depresión, trastornos de ansiedad y violencia dentro de casa. Mencionó también que las personas han dejado de hacer ejercicio, lo cual puede convertirse en un problema, pues la actividad física tendría un efecto benéfico sobre la infección.

Están, por otro lado, los problemas económicos que han provocado una recesión, sin embargo, también en ese sentido ve oportunidades en el futuro.

“Sí, estamos en recesión económica y nuestra economía va hacia abajo, pero el año que entra se viene un repunte; sí, estamos perdiendo trabajos, pero el año que entra vamos a ganar, y eso es una oportunidad importante para personas jóvenes, estudiantes recién graduados o que se van a graduar el próximo año. Habrá oportunidad de incorporarse a una vida laboral en una forma más fácil si aprovechamos esta problemática”, dijo.

“¿Y quiénes se van a ver beneficiados? Todos, estoy convencido, no sólo las ciencias de la salud, que podría ser lo obvio, en este momento hay un requerimiento fuerte de médicos, tanto de médicos especialistas como de médicos generales. Las especialidades más demandadas en este momento son neumología, infectología y medicina crítica, pero carreras como enfermería, Químico Farmacéutico Biólogo, biólogos, se verán beneficiados con estas nuevas oportunidades”, indicó.

El Doctor Carrillo estimó que además de las áreas de salud, vendrán oportunidades de crecimiento para las ciencias sociales, el diseño, el diseño de la construcción.

Mencionó que también la currícula de medicina está cambiando y se está preparando la fusión de neumología con medicina crítica y se planea que sea una especialidad a cursar en 5 años. “¿Por qué?, porque esta pandemia nos ha demostrado lo frágil que es nuestro sistema de salud, especialmente en áreas críticas, y la necesidad que existe de recurso humano que las atienda”, agregó.

El Dr. Carrillo reafirmó que el COVID-19 es el mayor reto al que México se está enfrentando, por el número de enfermos, de personas fallecidas y por la gran cantidad de recursos que está consumiendo.

“Pero quizá vale la pena recordar que México tiene muchos problemas de salud pública, y dejando a un lado el coronavirus, la obesidad es el problema de salud pública más importante que estamos viviendo y algo tenemos que hacer para atender a las dos pandemias: la pandemia de obesidad y la pandemia de coronavirus y, a las complicaciones de la obesidad como son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial”, comentó.

En relación a la evolución que está experimentado la medicina, puso como ejemplo lo que sucede con la currícula de la residencia de neumología y la forma de impartirla. Ahora, dijo, se utilizan plataformas digitales, se dan clases en horarios diferentes a los acostumbrados cuando eran presenciales y, además, se dan y reciben en casa, en condiciones más cómodas.