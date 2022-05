México, un país que no tiene enemigos y no los vamos a tener en 2021: Ebrard

México es un país que no tiene enemigos y tampoco los tendrá en 2021, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“México es un país que lo único que tiene para el resto del mundo son buenos deseos, que tiene buenas propuestas y que tiene causas comunes con los demás países, somos un país que no tiene enemigos y no los vamos a tener en 2021 tampoco, el escenario global, como decía yo, presenta oportunidades muy relevantes, una nueva era tal vez, una nueva etapa, estaremos presenciando el fin de un ciclo y el inicio de otro, y cada vez que hay un inicio se quiera o no, es cierto que se corren riesgos, hay muchos problemas que no cambian, aunque se inicie un ciclo distinto, pero hay enormes oportunidades que estoy seguro podremos y sabremos aprovechar entre todas y todos”, indicó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Al inaugurar la XXXII Reunión de Embajadores y Cónsules de México, que este año se celebra de manera virtual, señaló que para este 2021 se anticipa un año con dificultades, pero con el optimismo de acceder a oportunidades mucho mayores.

Destacó que se prevé también que la recuperación económica ocurra este año en distintas regiones del mundo, así como la supervivencia, bienestar y equilibrio ecológico en general.

“Hay quien incluso dice que debemos empezar de nuevo, que tendríamos que repensar muchos de los temas centrales que tienen que ver desde la acción climática conjunta hasta cómo está organizada la gobernanza global, para reducir las tensiones y favorecer el desarrollo y, sobre todo, para hacer frente también a la desigualdad que va a traer consigo esta pandemia que muchos la colocan como uno de los principales o el más grave de los problemas que tendremos que enfrentar en estos próximos meses, entonces México tiene grandes posibilidades, por, decía yo, una situación que puede ser mucho mejor, pero también hay grandes riesgos”, refirió Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Por ello, aseguró que este 2021 la cancillería actuará con la misma diligencia, énfasis, sentido de urgencia y capacidad de organización para construir y promover distintas propuestas en el ámbito internacional.

Y destacó que este martes arribará el primer cargamento de vacunas del 2021, con alrededor de 53 mil dosis.

250 embajadores, cónsules y funcionarios de la cancillería participan en esta XXXII Reunión de Embajadores y Cónsules, de manera virtual.

En ella se analizará el panorama mundial actual, las acciones de política exterior que se desarrollarán en el año que inicia, así como los retos y oportunidades para la diplomacia mexicana en el contexto de la recuperación de la crisis por la pandemia de COVID-19.

Con información de: Noticieros Televisa