Niega AMLO que presidencia haya solicitado investigación contra EPN

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si el gobierno mexicano investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por el caso Odebretch, tal y como lo publicó ayer el Wall Street Journal.

“No tengo información que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal, no tengo elementos para afirmarlo”, informó durante la conferencia matutina de este jueves.

En Palacio Nacional, aseguró que al menos desde el ejecutivo, no se promovió ninguna investigación.

“No hay una investigación, que yo sepa, en contra del expresidente Peña (…) nosotros como ejecutivo no hemos presentado ninguna denuncia por eso no consideramos que exista”, expresó.

Sin embargo, no descartó que pueda existir una indagatoria desde la Fiscalía General de la República.

“Desde luego, aclaro, la fiscalía es autónoma, esto significa que no me informan, no tienen por qué, es independiente, antes estaba subordinada al ejecutivo, ahora el presidente se entera a partir de lo que informa a todos los mexicanos la fiscalía, son cambios importantes”, indicó.

El mandatario federal recordó que él no presentará ninguna denuncia contra los expresidentes, a menos que los ciudadanos se lo pidieran, “porque pensamos que nosotros debemos de pensar hacia adelante”.

“A lo que yo me voy a abocar es a sentar las bases de la cuarta transformación en nuestro país, no es mi fuerte la venganza”, indicó.

“No porque lo dijo el Wall Street Journal ya es un hecho, no, sí es un periódico importante, pero sus editoriales no son sentencia “, concluyó.

Vía: Razón