No habrá aumento en precio de tortilla en 2021: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en La Mañanera el informe sobre protección civil en México, «para dar a conocer a la población lo que se llevó a cabo, pero también a agradecer a quienes han ayudado que en casos de emergencia colaboran, apoyan, salvan vidas».

Además, dio la bienvenida a Rosa Icela Rodríguez, quien ya se incorpora a sus actividades presenciales como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tras su recuperación de covid-19, «ya había estado trabajando desde su domicilio mientras se recuperaba, afortunadamente salió bien».

En 2020, se registraron más de 30 mil sismos en México

La directora de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, detalló que en 2020 se registraron más de 30 mil sismos con magnitud 1.2 a 7.4, «el más importante del 23 de junio magnitud 7.4 con 15 mil replicas». Agregó que hubo 54 mil 109 exhalaciones del volcán Popocatépetl y 194 explosiones, «en febrero se registraron la explosiones más importantes».

Aseveró que se lleva un avance de 70% en la reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017, «las entidades que se siguen respaldando y hasta dentro de 2 años son Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México; hay una total inversión de 102 millones de pesos».

AMLO celebra aprobación en Reino Unido de vacuna anticovid de AstraZeneca

El mandatario celebró la aprobación en Reino Unido de la vacuna contra covid-19 de AstraZeneca y aseguró que las dosis llegarán a México en marzo, «ya tenemos contratos para que llegue esa vacuna a partir de marzo en cantidades suficientes, fue aprobada ayer en Londres, cosa que nos da mucha seguridad, mucha tranquilidad, para tener el número de vacunas suficientes, no vamos a padecer de falta de vacunas».

AMLO dice que encuesta ubica a su gobierno como el segundo mejor evaluado

Indicó que encuesta ubica a su gobierno como el segundo mejor evaluado de entre varios países, pues tiene 62% de aprobación, «estamos en segundo lugar como el gobierno mejor evaluado de un número determinado».

No habrá aumento en precio de tortilla en 2021: AMLO

Adelantó que en 2021 no habrá aumento en el precio de la tortilla, pues se tiene un acuerdo con empresas productoras, «hubo un acuerdo con Maseca y Minsa para que no haya abusos, lo mismo en el caso de las gasolinas y los combustibles, es solo inflación 3%, y no en todo; en el caso de la tortilla no hay aumento».

AMLO acusa que conservadores hacen escándalo por apagón

El Presidente acusó que los conservadores hacen escándalo por apagón en 12 estados del país por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), «hay un problema como este apagón y hacen un escándalo y suponen de que ya es la debacle de la CFE, cosa que ellos quisieran, que ansían para que se entregue el sector a los particulares».

Con información de Milenio