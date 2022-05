“No se metan a proteger a delincuentes”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno lanzará una campaña nutricional, la cual contempla incluir una materia cuyos temas se incluyan en libros de texto, tras concluir la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2.

«Nos estamos preparando para mejorar la nutrición y hábitos alimenticios como el consumo de productos chatarrra. El ejercicio y no dar lugar a enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes», dijo

Pide a simpatizantes no armar caravanas de respaldo

El Presidente pidió a sus simpatizantes no caer en el mismo juego que sus opositores y descartar las caravanas de vehículos en apoyo a su gobierno; dijo que las protestas en su contra no afectan en lo más mínimo porque son muy pocos y son del PAN.

“Hacer a un llamado respetuoso; me enteré que simpatizantes nuestros están organizando una caravana de apoyo al gobierno.

Yo les pido que por favor y no lo hagan: no hace falta hacer lo mismo, responder de esa manera; no se logra nada; yo creo que las caravanas de los opositores no perjudican, si acaso la contaminación, pero tiene el derecho a manifestarse.

“Ayer hubieron manifestaciones, no estoy en contra de las manifestaciones, pero fueron muy pocos; y ya es muy evidente que son militantes del PAN, porque están en campaña y podrían ser actos anticipados de campaña, pero no vamos a denunciar, no los vamos testerear”.

Esta semana revelarán fraude con facturas falsas

El Presidente dijo que esta semana van a presentar un paquete de información en el que se da cuenta del frade la fisco hasta por 50 mil millones de pesos.

«Vamos a informar en esta semana, se está preparando un primer paquete de 50 mil millones de pesos; se van a presentar denuncias penales desde luego para que los responsables y para los que contribuyentes que ni siquiera saben, algunos, que sus facturas fueron falsas, se les va a dar la oportunidad de que se regularicen.

«Hay de todo, pero para no caer lo espectacular vamos a mantener en sigilo, por dignidad, los nombres de las personas; se les va a notificar pero no se van a revelar los nombres».

“No se metan a proteger a delincuentes”

Tras los hechos violentos del fin de semana en Guanajuato relacionados a un grupo dedicado al robo de combustible, el Presidente llamó a la ciudadanía a no trabajar para estas bandas criminales.

«Aprovecho para hacer un llamado a la gente para que no se proteja a la delincuencia. Antes podía existir la justificación de que no había cómo tener ingreso porque el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el gobierno esta atendido las demandas del pueblo y se están destinando recursos al pueblo como nunca.

«No hay ninguna justificación para decir, ‘voy ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia porque me está entregando despensa’; ‘voy a ser base de apoyo de un grupo que se dedica a delinquir’; no se metan en eso; hay forma de tener ingresos, con apoyos que se están canalizando a todas la comunidades a los pueblos. No se metan a proteger a delincuentes porque estos grupos como en el caso del huachicol manejan nominas para entregar por semana apoyos y por eso cuando hay una detención, cuando intervienen la Guardia nacional salen a enfrentar quemar carros; ojalá y se entienda que eso no es conveniente que no hay que estar apoyando a esos grupos, que nosotros vamos a garantizar a todos el bienestar para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales».

Sin injerencia, “me voy a convertir en guardián” de las elecciones: AMLO

El Presidente dijo que sin inmiscuirse en los comicios, vigilará de cerca todo el proceso en las elecciones, y advirtió que quien cometa fraude electoral irá directamente a la cárcel.

«Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadana años a elegir libremente a sus dirigentes; ya sé que existe el INE, no me voy a meter, pero estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, y recuerden que una de las reformas que se llevaron a cabo fue convertir el fraude electoral en delito grave.

«El que cometa fraude no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel, y es en serio; nosotros padecimos mucho por el fraude y el país se estancó por la antidemocracia porque la democracia es competencia, son contrapesos, cuando hay democracia nadie se siente absoluto, en ningún nivel de la escala, y el que esté en el gobierno tiene que esperarse en hacer bien las cosas porque si no en la elección futura pierde su partido, por eso es buena la democracias.

«Se acaban los fraudes electorales y esto no es injerencia en el INE o e Trife; es solo decir ‘cómo le vas a entregar el registro a quien no cumplió con los requisitos legales, nada más porque te lo pidieron desde arriba’ como sucedía antes; como no te vas a dar cuenta de que ya rebasaron los topes de campaña y te haces de la vista gorda».

No habrá prohibición para productos chatarra

El Presidente dijo que menos que Cofepris lo solicite, no se va a prohibir el consumo de alimentos chatarra, sin embargo, dijo que habrá una campaña intensa para mostrar el daño que hacen estos productos.

«No vamos a prohibir productos, solo que Cofepris considere que no deben consumirse, pero si tiene permiso de consumirse se tiene que respetar; no va a ser prohibición, va a ser informar a la gente del daño que puedan causar los productos chatarra.

«Las campañas se dejaron de hacer, pero no fue casualidad, durante el periodo neoliberal fue crecer por crecer a costa de los que fuese, aun afectando la salud; básicamente es informar y orientar».

Presentarán informe de seguridad sobre Guanajuato

Ante la grave situación de inseguridad y violencia que prevalece en Guanajuato, el Presidente dijo que el gabinete dará un informe especial en el transcurso de esta semana.

«Nosotros no podemos permitir que se caiga en la anarquía, en el desorden y mucho menos en que se pierdan vidas humanas, ya lo de Guanajuato es una situación muy grave que venimos enfrentando desde hace tiempo y tenemos que actuar para evitar más derramamiento de sangre, muchos, muchos muertos; es muy lamentable lo que está pasando; enfrentamiento en donde asesinan a mujeres y a niños; se puede decir que son pleitos de bandas, pero son seres humanos y no se puede permitir que eso suceda; Guanajuato significa en homicidios del país el 20 o 30 por ciento, un estado; por eso intervino la federación porque era una situación incontrolable.

«En donde más se padece la violencia es el corredor industrial; la gente de Guanajuato no puede vivir con tranquilidad por eso van a informar. Ya llevaba tiempo esto y nosotros tomamos decisiones desde hace 3 meses.

«Están ayudando todos, pero la decisión la tomó el gobierno federal, pueden decir lo que quieran pero nosotros no vamos a permitir la violencia, no podemos actuar como la avestruz y meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada; hay mucho sufrimiento por la violencia y se tiene que atender respetando derechos humanos y no masacrando; no dando protección a nadie porque eso era lo que caracterizaba a los gobierno anteriores de que se protegían a las bandas desde el gobierno.

«Ahí está el caso de García Luna, ¿qué más quieren? El Secretario de Seguridad Público en contubernio con la banda o el cártel de Sinaloa, a ese grado se habían llegado; eso ya no sucede, para que no estén diciendo que somos iguales».

Pide reducir número de regidores

«Otra reforma que sugiero es reducir el número de regidores, hay municipios que tienen 10 regidores y cada uno 100 mil pesos. Acapulco, antes había elecciones se inscribían mil candidatos, uno para presidente y mil para regidor porque cada uno ganaba 100 mil pesos, para firmar una obra, su informe y recibían una compensación».

Profeco atiende 263 denuncias; detectan ‘Rastrillos’

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informo que hubo 263 denuncias presentadas en la app Litro x Litro, por lo que se realizaron 229 visitas e inmovilizaron 29 bombas. Dos gasolineras se negaron a ser verificadas y dos no permitieron colocar sellos.

«Éstas dos gasolineras están Tamaulipas y Jiutepec, Morelos. Las que no se dejaron verificar están en Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapalita», indicó.

Agregó que se encontraron Rastrillos, que sirven para despachar menos gasolina, en la tarjeta madre en una gasolinera de Zapotlanejo y otro aparato en el pulsador en una estación de Temoac.

«Seguimos encontrando seguido en dos marcas específicas de bombas, que son el 60 por ciento de las bombas en el país», detalló.

Realizan operativo en gaseras de CdMx

Sheffield indicó que a petición de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se hizo un operativo con el Ejército en seis gaseras de la capital, la cuales pasaron de dar el gas de 5 a 11 pesos.

«Pasamos la información a la FGR (…) Seguramente estaban vendiendo gas robado o huachigas», afirmó.

Campaña nutricional iniciará el próximo mes

El titular de Profeco informó que a partir del próximo mes comenzará a aparecer una campaña nutricional, la cual está basada en la tecnología doméstica. «Ahora toma especial fuerza, el principio es que la transformación empieza con lo que llevas a tu mesa».

