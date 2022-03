El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en La Mañanera el quién es quién en los precios de los combustibles, junto con el titular de la Procuraduría General del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, quien dio a conocer que el precio más alto en la gasolina regular está en Mobil en San Pedro Garza García, Nuevo León, y afirmó que hay una «tendencia a la baja en los promedios de los precios de los combustibles».

No se pronostican más lluvias en Tabasco, Chiapas y Veracruz, dice AMLO

El mandatario dijo que no se pronostican más lluvias en Chiapas, Tabasco y Veracruz, luego de una «precipitación histórica, nunca había llovido tanto, hablo de 50 años a la fecha en el caso de Tabasco». Además, mencionó que el fin de semana fue a Tabasco porque «se tenía que desfogar la presa (Peñitas) y toda esa agua iba a causar muchos daños, ademas había que tomar la decisión de soltar agua porque se tenia el riesgo de que la presa se reventara».

Hay 13 municipios de Tabasco con «afectación severa» por inundaciones

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que en Tabasco se reportaron cinco muertos ante las inundaciones, así como 148 mil personas afectadas, 35 mil 982 viviendas con penetración de agua y detalló que de 17 municipios que conforman Tabasco, 13 se encuentran con afectación severa, «resaltando lamentablemente los municipios del centro, Macuspana y Tacotalpa.

Mientras que en Tabasco y Chiapas se encuentran con afectaciones severas; hay 22 muertos en 32 municipios con «presencia de daños importantes», así como 16 mil personas afectadas y 19 mil viviendas con penetración de agua en Chiapas Y en Veracruz las afectaciones son en 15 municipios, con 20 mil personas afectadas y 5 mil viviendas con penetración de agua.

AMLO descarta diferencias con Trump o Biden, tras elecciones en EU

López Obrador insistió en que esperará a que las autoridades de Estados Unidos hagan el anuncio oficial para felicitar al ganador de las elecciones presidenciales, por lo que también descartó diferencias con Donald Trump o Joe Biden, «esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia; nosotros no podemos actuar de manera imprudente».

«No estamos a favor de ningún partido en Estados Unidos, llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Trump porque ha habido una relación de respeto, de no intervención y no tenemos ninguna diferencia con el señor Biden, ningún problema con él, incluso lo conocí hace 8 o 10 años, no tenemos nada en contra del presidente, del posible presidente electo Biden y no tenemos en contra nada del partido demócrata, de ninguno de los dos», comentó.