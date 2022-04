Nuevo grupo autodefensa en Altamirano

Aseguran defenderán al pueblo de los políticos abusivos

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

Altamirano, Chiapas.- La mañana de este jueves circuló un vídeo en redes sociales en donde un grupo de personas que se autodenominan autodefensas da su pronunciamiento desde Altamirano.

“Los saluda el grupo de autodefensa sin nombre por respeto a los hermanos del EZLN, desde este municipio de Altamirano Chiapas, les queremos decir que hemos visto como los ricos se protegen entre si, como los políticos se protegen entre políticos del color que sea, quieren engañarnos creyendo que porque cambiaron de color ya son nuevos”.

Agregaron que “lo que nunca cambia es su indiferencia hacia nosotros los indígenas tseltales y tojolobales, estamos viendo como hermanos de diferentes comunidades están luchando desde hace varios días, bajo el sol, la lluvia para echar fuera a la familia Pinto Kanter que vino nada más a aprovecharse de la paga, carreteras abandonadas, gente sin empleo, mucha migración a los Estados Unidos”.

“Porque vivimos la misma pobreza, no hay luz, no hay agua y lo más duro, injusticia y democracia, porque aquí el que gana una elección es el que más dinero tenga, en Altamirano la democracia y la justicia tienen precio, a estos hermanos que están luchando les decimos que cuentan con nuestro apoyo, los ayudaremos a defender este territorio a costa de lo que sea para que no haya más delincuentes y rateros, para que se acaben los gobiernos, sordos y aprovechados y que se acabe la explotación de nuestros recursos naturales. ¡Viva Altamirano!, ¡Vivan las autodefensa!”, concluyeron.