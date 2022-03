Parachicos no saldrán a danzar en la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo 2021

Karla Gómez/Diario de Chiapas

Tuxtla Gutièrrez, Chiapas.- A escasas semanas que inicie la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo 2021, Rubisel Gómez Nigenda, patrón de los parachicos, anunció en una transmisión en vivo en la página “Patrón de Parachicos” que no habrá baile durante la celebración de esta tradicional fiesta, esto como una vía de protección ante las afectaciones que se han suscitado a causa del COVID-19.

La pandemia llegó a Tuxtla Gutiérrez el 28 de febrero. A la fecha se registran 6 mil 900 casos en Chiapas, 5 mil 985 recuperados y 568 fallecidos, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud estatal.

Por tanto, Gómez Nigenda manifestó que tendrán participación hasta el 2022, ya que esta fiesta es considerada una de las más grande del estado. Debido a ello, atrae visitantes locales, nacionales e internacionales, la cual se convierte en un potencial foco de contagio.

“Las funciones como patrón es cuidar y velar por la protección de mis parachicos, todos los que participan en la fiesta de Enero. En nuestra fiesta, el compromiso es proteger a la gente. Sería una imprudencia hacer la fiesta como tradicionalmente se hace. Es un peso que no puedo cargar en mi conciencia, y que, por un arrebato se enfermen y mueran”, resaltó.

Por ello, mediante la junta de festejos y los priostes, se tomó la decisión que este 2021 los parachicos no saldrán a bailar, “sabemos que no es una decisión fácil, como parachico esperamos todo un año para poder danzar. El parachico baila para vivir, pero hoy no bailaremos para seguir viviendo”.