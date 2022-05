Pasajeros pierden vuelo México-Canadá por no presentar prueba negativa de COVID-19

Esta madrugada decenas de personas que pretendían volar a Canadá no pudieron realizar su viaje. Y es que a partir del último minuto del 6 de enero del 2021, Canadá solicita a todos los pasajeros aéreos que deseen ingresar al país, antes de abordar su vuelo, presentar un resultado negativo de la prueba PCR de COVID-19.

Don Abel, originario de Guanajuato, trabaja desde hace 27 años en Canadá y se dijo sorprendido ante esta disposición.

“En este caso Canadá implementó una política que nos afectó de alguna forma, porque teníamos el vuelo muy próximo”, dijo Abel García, pasajero afectado.

La documentación del resultado negativo a COVID-19 de la prueba PCR, realizada dentro de las 72 horas anteriores a la salida programada hacia Canadá, deberá presentarse ante la aerolínea correspondiente.

Esto dijeron algunos pasajeros que viajaban la madrugada de este jueves a Toronto, Canadá, y no pudieron abordar el avión.

“Pues yo en mi caso no pude hacerme el estudio. Me hice otro estudio, pero no sé qué nos requieren. Éramos la verdad más de cien paisanos los que no pudimos salir”, refirió Rodrigo Suárez, pasajero afectado.

“Pues nos avisaron el 1 de enero, que se ocupaba este estudio para el COVID, pero como los laboratorios hay veces que lo tardan algunos días pues no se cumple con las 72 horas”, dijo Alejandro Aguilar, pasajero afectado.

La mayoría de ellos son jornaleros, de diferentes estados de la República, y en la madrugada tuvieron que regresar a sus lugares de origen, por la nueva disposición del gobierno canadiense.

“Muchos son del norte, es mucho dinero el que se invierte, el pasaje, el tiempo, las horas de viaje. Y todos los que estamos pasando aquí y no sé si son los directivos de la aerolínea o el gobierno canadiense que no pudimos viajar y nos tenemos que regresar a casa”, señaló Victoria Flores, pasajera afectada.

La violación de cualquier requisito establecido por el gobierno canadiense para evitar la cadena de contagios por COVID-19 se clasifica como un delito, de acuerdo con la Ley de Cuarentena y las sanciones son de hasta seis meses de prisión y/o el pago de 750 mil dólares canadienses de multa.

El Gobierno de México, a través de la Cancillería, recomendó informarse de las nuevas medidas antes de planear su viaje a Canadá y atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

