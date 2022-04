Peter Jackson estrena documental sobre The Beatles

Las sesiones de grabación del disco «Let it Be» y el icónico concierto en la azotea del edificio de Apple, son parte del documental The Beatles: Get Back, dirigido por Peter Jackson, que se estrenará el próximo 4 de septiembre.

Walt Disney Studios adquirió los derechos de distribución de la película del cuarteto de Liverpool, que llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá, aunque posteriormente se anunciará la fecha de su lanzamiento global, se informó en el sitio oficial de la banda.

«Yo soy un gran admirador, así que no podría estar más feliz de que Disney pueda compartir el impresionante documental de Peter Jackson con el público mundial en septiembre», señaló Robert A. Iger, presidente ejecutido de The Walt Disney Company.

«The Beatles: Get Back» se está realizando con el apoyo entusiasta de Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison, esposas de John Lennon y George Harrison, integrantes de la banda británica, junto a Paul McCartney y Ringo Starr.