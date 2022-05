Por COVID-19, no suspenderán el Grito de Independencia 

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera desde Palacio Nacional en donde dijo que a pesar de lo intenso de la semana pasada llamó a seguir trabajando en la transformación del país: “ni un paso adelante”.

Director de Twitter en México acepta invitación

López Obrador que el director de la red social estará en la Mañanera para informar sobre los bots que operan difundiendo noticias falsas o en campañas de odio.

Darán reconocimientos a concesionarios que venden gasolina

El Presidente pidió al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, organizar la entrega de reconocimientos para aquellos expendios de gasolina y gas que vendan litros completos y mantengan los precios bajos.

Sí viajará a Estados Unidos; hoy definen el día

Prueba de COVID-19 para ver a Trump

López Obrador dijo que si se le solicitan que se haga la prueba de covid-19 para entrevistarse con el presidente de Estados Unidos no tiene problema de “actuar con humildad”, pero pidió no adelantar escenarios.

“No sé si me lo pidan, no adelantemos vísperas, si lo piden pues ya vamos a ver qué hacemos, entonces resolvemos. No tengo ningún problema de actuar con humildad; sí, porque tampoco tengo nada que ocultar, nada, muy contrario de lo que se piensa el poder es humildad”.

AMLO no descarta usar aviones de Semar o Sedena para transportarse

El Presidente dijo que su viaje a Estados Unidos lo hará en línea comercial, sin embargo, no descartó usar aviones de la Fuerza Aérea para trasladarse de manera rápida en caso de contingencia.

“Voy a trasladarme en los aviones de ruta comercial, pero se puede hacer una escala y llegar a Washington un día antes del encuentro que tendremos, entonces lo voy a hacer de esa manera; no descarto la utilización de aviones de la Fuerza Aérea, de la Secretaria de Marina, pero solo en caso de urgencia, de necesidad de atender a la población, casos por tragedias que no deseo, pero si tengo necesidad de moverme pronto utilizaría yo aviones o helicópteros de las Fuerzas Armadas.

“Como tengo tiempo me puedo ir antes y llego sin problema, no hace falta porque también hay que gobernar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo, nada de la parafernalia de antes, me molesta; hay cosas que no deben volver a suceder en el país; no quiero dar pie a nada; no quiero que regrese ese estilo al gobierno, la extravagancia, la prepotencia, la fantochería”.