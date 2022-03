PT no obedece el mandato expresado en las urnas: Grupo Parlamentario Encuentro Social

A los millones de mexicanas y mexicanos que votaron por la Cuarta Transformación de México, a la opinión pública, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la Cámara de Diputados, manifiesta:

Las y los Diputados Federales de Encuentro Social nos hemos destacado por pensar, decir, hacer y votar lo que consideramos socialmente correcto y justo. Congruentes con ello, es nuestra responsabilidad decir que no estamos de acuerdo con las acciones del Partido del Trabajo (PT) para tomar la Mesa Directiva, el PT no tiene derecho a ella.

El Grupo Parlamentario del PT ha incorporado a sus filas, diputadas y diputados federales de otras expresiones políticas. Desde el inicio de esta LXIV Legislatura, se han registrado 37 cambios de legisladores; el PT es el grupo que más incorporaciones ha promovido. Inició con 29 Diputados y hoy tiene 43, quiere ser la tercera fuerza política para exigir la titularidad de la Mesa Directiva que, para el tercer año, correspondería a un partido político distinto, a un partido de la oposición.

Puede no gustarnos el destino de la Mesa Directiva, pero la responsabilidad con México es más grande y no podemos reducirla a ella. La Coalición y los nuevos aliados somos mayoría en el Congreso, suficiente para contener cualquier intento por detener el Proyecto Alternativo de Nación.

No le corresponde además, porque los mexicanos así lo decidieron el 1º de julio de 2018. El PT no está obedeciendo el mandato expresado en las urnas. La “fuerza política” que están construyendo no es legal ni representativa, es una fuerza ficticia porque no está soportada en el voto popular sino por un perversa operación política. No se debe obtener de ese modo, lo que no se ganó en las urnas

Sus acciones dañan a la coalición #JuntosHaremosHistoria al hacer aquello contra lo que el movimiento luchó por años. Cambiar el régimen, no repetirlo, es la misión que nos propusimos. Surcar la ley en beneficio propio es repetir prácticas del pasado de aquellos que generaron una cultura del todo se vale, de la interpretación de la ley a su antojo y conveniencia. En la 4T #NoSomosComoEllos, con su actitud, el PT desvirtúa las acciones y el discurso a favor de la legalidad del Presidente de México.

Argumentar que esta medida es a favor del movimiento es falaz y en realidad atenta contra la fuerza y la autoridad moral del movimiento que impulsa el Presidente de México. Usar los votos de la ciudadanía a su antojo, es hacer un #FraudeAlaLey y un #FraudeAlaCiudadania.

Es importante recordar que los tres partidos nos comprometimos a cumplir con un Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, donde reconocimos que “el incumplimiento generalizado del marco legal, la corrupción y la impunidad, conforman el círculo vicioso que más ha dañado al país”; además, estuvimos de acuerdo en la Pertenencia Originaria de nuestras candidatas y candidatos.

La ciudadanía votó en un sentido aquel histórico 1º de julio de 2018, y debemos respetarlo. Aunque no nos guste, un porcentaje de la población no fue convencida por el proyecto de la Cuarta Transformación, y las acciones del PT son un contrasentido de lo que representamos y confirman públicamente algo que no somos. #NoSomosComoEllos. Llegamos para ser diferentes, para hacer las cosas de manera diferente y no para convertirnos en lo que tanto daño hizo a México.

Se ha insinuado que Encuentro Social ha pasado, cedido o trasladado diputadas o diputados al PT, jamás. Las y los legisladores que se han acercado a otros Grupos Parlamentarios lo han hecho por las razones que ellos argumentaron en su momento. En ningún momento el Grupo Parlamentario de Encuentro Social se prestaría a una farsa ni mancharía su historia violando la Constitución o ignorando la expresión ciudadana en las urnas en julio de 2018.

Dicho esto, no importa cuánto salgan a defender o a decir, lo que están haciendo no es ni por asomo correcto.

Finalmente, treinta millones de mexicanos le dieron la oportunidad a la Coalición porque su respaldo era al Presidente de México, de esto tenemos plena conciencia, por eso no actuamos pretenciosamente. Encuentro Social se sumó al proyecto transformador del presidente López Obrador mucho tiempo antes de las elecciones del 2018 y así seguirá. Nuestro causa es por la legalidad, la construcción de acuerdos en beneficio de México, incluso por la cordialidad política, pero nunca por la manipulación de la Ley.

El pueblo no nos eligió para buscar venganza o revanchas, más bien nos dio la oportunidad para que nosotros impulsáramos la justicia social capaz de unificar a un país lastimado por la pobreza, la desigualdad, los abusos de poder, la corrupción y la impunidad, nos encomendaron la construcción de un mejor país.

Sinceramente; Las y los diputados federales del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.